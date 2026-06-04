New York Borsası Düşüşte

New York borsası, Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilimin petrol fiyatlarını yukarı çekmesi ve enflasyona ilişkin endişeleri artırmasıyla günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,21 azalışla 50.687,07 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,74 azalarak 7.553,68 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,89 kayıpla 26.853,98 puana geriledi.

Bölgede artan gerilimin savaşın kısa sürede sona ereceğine yönelik beklentileri zayıflatmasıyla pay piyasalarında satış ağırlıklı seyir izlendi.

Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalırken, İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu bildirdi.

Tahran yönetimi, ABD'nin Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı'nın da füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu duyurdu.

Öte yandan İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının aksine İran'ın son günlerde Lübnan'daki saldırılar nedeniyle ABD ile mesaj alışverişini kesmesi sonrasında Amerikalılara hiçbir yanıt verilmediğini bildirdi.

Trump ise New York Post gazetesinin "Pod Force One" programında, İran ile bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını ileri sürerek, "İran, nükleer silaha sahip olmamayı çoktan kabul etti. Yani fikirlerini değiştirebilirler ama bu kabul etmeleri gereken şeylerden biriydi. Bunu kabul ettiler." ifadelerini kullandı.

ABD ve İran arasında müzakerelere ilişkin belirsizlik ile Körfez'de yeniden artan gerilim halihazırda yüksek seyrini koruyan petrol fiyatlarını yukarı çekti.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, TSİ 23.15 itibarıyla yüzde 2'nin üzerinde artarak 98,04 dolar olurken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 96,32 dolardan alıcı buldu.

Bu gelişmelerle tahvil getirilerindeki yükseliş de dikkati çekti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,5 ve 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5 seviyelerine yaklaştı.

Orta Doğu'daki gerilimin enerji arzı ve ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin endişeler sürerken yatırımcılar, ABD'de bu hafta açıklanan makroekonomik verilere odaklandı.

ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde iş gücü piyasasına ilişkin veriler yakından izlenirken, ADP Araştırma Enstitüsünün bugün yayımladığı veriler, özel sektör istihdamının mayısta beklentilerin üzerinde arttığını gösterdi. Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı mayısta 122 bin kişi arttı.

Ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) de mayısta 54,5 değerine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams, para politikasının "doğru" konumda olduğunu, şimdilik faiz oranlarını artırmaya ya da düşürmeye ihtiyaç görmediğini ifade etti.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun mayıs sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, bölgelerin, Orta Doğu'daki çatışmaya bağlı enerjiyle ilgili maliyetlerin enflasyonist baskıların başlıca itici gücü olduğunu, bunun nakliye, ambalaj, gıda ve gübre gibi alanlara yayıldığını belirttiği aktarıldı.