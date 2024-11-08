New York Borsası Faiz İndirimine Yükselişle Tepki Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Faiz İndirimine Yükselişle Tepki Verdi

Fed'in faiz kararının ardından New York borsası günü artışla kapattı, endeksler kapanış rekoru kırdı.

08.11.2024 01:46
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NEW New York borsası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının ardından günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yatay seyirle 47.729,34 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,74 artarak 5.973,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,51 kazançla 19.269,46 puana ulaştı. İki endeks de kapanış rekorlarını tazeledi.

ABD'de seçim belirsizliğinin Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın zaferiyle sona ermesiyle yatırımcılar, Fed'in faiz kararına odaklanırken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,50-4,75 aralığına indirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, yüzde 2 hedefine doğru ilerleme kaydetse de enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği belirtilerek, "Komite, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin kabaca dengede olduğunu değerlendirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, ABD'deki başkanlık seçiminin yakın vadede politika kararları üzerinde hiçbir etkisinin olmayacağını bildirdi.

Powell, ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın kendisinden görevi bırakmasını istemesi halinde de istifa etmeyeceğini belirtti.

Ekonominin genel olarak güçlü ve son iki yılda hedeflerine doğru önemli ilerleme kaydettiğini ifade eden Powell, iş gücü piyasasının soğusa da sağlam kalmaya devam ettiğini, enflasyonun ise önemli ölçüde hafiflediğini söyledi.

Powell, "Politika duruşumuzun uygun bir şekilde yeniden ayarlanmasıyla, ekonomideki ve iş gücü piyasasındaki gücün korunabileceğinden ve enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşeceğinden emin olmaya devam ediyoruz." dedi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Kasım ile biten haftada 221 bine yükselmesine karşın piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği de bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,2 ile beklenenden az arttı.

ABD'de tüketici kredileri de eylülde 6 milyar dolarla beklentilerin altında artış kaydederken, 5,1 trilyon dolarlık hacme ulaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Faiz İndirimine Yükselişle Tepki Verdi - Son Dakika

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