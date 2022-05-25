New York borsası Fed tutanakları öncesi düşüşle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıs ayı toplantı tutanaklarının açıklanması öncesi, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin etkisiyle güne düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,35 azalışla 31.816,31 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,30 azalarak 3.929,59 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,35 kayıpla 11.225,03 puana indi.
Yükselen enflasyon ve faiz ortamında büyümenin zarar göreceğine dair korkuların devam etmesiyle endeksler, yeni günün açılışında negatif bir seyir izledi.
Analistler, Fed'in bugün açıklanacak son toplantısına ait tutanakların piyasaların odağında olacağını, ekonomik büyümenin yavaşlayacağına ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde söz konusu tutanaklarda faiz artışının seyrine ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.
Bu süreçte para politikasına yönelik yönlendirmelerin önem taşıdığını vurgulayan analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının da takip edileceğini kaydetti.
Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, nisanda aylık yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösterdi.
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