New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika
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New York borsası karışık seyirle kapandı

11.08.2022 23:47
New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,08 artışla 33.336,67 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 azalarak 4.207,27 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,58 azalışla 12.779,91 puana geriledi.

ABD'de üretici enflasyonun temmuzda beklentilerin aksine düşüş göstermesinin ardından güne yükselişle başlayan endeksler, kapanışa doğru karışık bir seyir izledi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) temmuzda aylık yüzde 0,5 azalırken, yıllık yüzde 9,8 ile beklenenden az artış kaydetti. Böylece ÜFE iki yılı aşkın süredir ilk kez düşüş gösterdi.

Tüketici fiyatlarının beklenenden az artmasının ardından üretici fiyatlarında yaşanan sürpriz azalış, enflasyonun düşüş eğiliminde olabileceği şeklinde yorumlandı.

Analistler, enflasyondaki yavaşlamanın bir miktar rahatlama sağlamasına rağmen ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını artırmaya devam edeceği gerçeğini değiştirmediğini belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika
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