New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika
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New York borsası yükselişle kapandı

19.08.2022 00:10
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,06 artışla 33.999,04 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,23 artarak 4.283,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 artışla 12.965,34 puana tırmandı.

Yatırımcılar, ekonomik verileri, şirket bilançolarını ve ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından gelen açıklamaları değerlendirirken endeksler kapanışta hafif yükseliş gösterdi.

ABD'de açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azalarak 250 bine indi. Piyasa beklentilerinin aksine düşüş kaydeden işsizlik maaşı başvuruları, iş gücü talebinin sağlam kalmaya devam ettiğine işaret etti.

Ülkede Philadelphia Fed İmalat Endeksi de ağustosta 19 puan artışla 6,2 değerine çıkarak imalat sektöründe beklenenin aksine büyüme yaşandığını gösterdi.

Perakende sektöründen gelen bilançolar da değerlendirilmeye devam edilirken Kohl's'un bilançosu özellikle orta gelirli müşterilerin yüksek enflasyon baskısı altında olduğunu ortaya koydu.

Fed yetkililerinin açıklamaları da piyasaların odağındaki yerini korurken son gelen açıklamalar yetkililerin faiz artırımlarının devam etmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu gösterdi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, açıklamalarında, enflasyona karşı zafer ilan etmek için henüz çok erken olduğunu yineledi. Faiz oranında yıl sonuna kadar yüzde 3'ün biraz üzerine çıkılması gerektiğini savunan Daly, eylül ayı için 50 veya 75 baz puanlık faiz artışının makul olduğunu kaydetti. Daly, eylül ayı faiz artışına ilişkin kararın toplantıya yaklaşılınca alınacağını ifade etti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard da ekonominin gücü göz önüne alındığında enflasyonun daha hızlı düşürülmesi için eylül ayında art arda üçüncü kez 75 baz puanlık faiz artırımını destekleme eğiliminde olduğunu aktardı. Bullard, Fed'in faiz indirimleri hakkında ise spekülasyon yapmak için çok erken olduğunu belirtti.

Kansas City Fed Başkanı Esther George ise geçen ayki enflasyon verisinin cesaret verici olduğunu ancak kutlama zamanı olmadığını vurguladı. Fed'in faiz oranlarını artırmayı nerede durduracağının belli olmadığına işaret eden George, bankanın enflasyonun düştüğüne tamamen ikna olması gerekeceğini kaydetti.

Minneapolis Fed Başkan Neel Kashkari de enflasyonun bir an önce düşürülmesi gerektiğini ifade etti. Kashkari, Fed'in resesyona neden olmadan enflasyonu düşürüp düşüremeyeceğinden emin olmadığını belirtti.

Öte yandan, Fed Başkanı Jerome Powell'ın 26 Ağustos'ta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda ekonomik görünüme yönelik konuşma yapacağı belli oldu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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