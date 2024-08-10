New York Borsası Haftayı Yükselişle Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

New York Borsası Haftayı Yükselişle Tamamladı

ABD'de resesyon endişelerinin artmasıyla çalkantılı geçen haftanın son işlem gününde New York borsası yükselişle tamamlandı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri pozitif bir seyir izledi. Ancak haftalık bazda endeksler düşüş kaydetti.

10.08.2024 00:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York borsası, ABD'de resesyon endişelerinin artmasıyla çalkantılı geçen haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 artışla 39.497,54 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,47 artarak 5.344,16 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 artışla 16.745,67 puana yükseldi.

ABD'de resesyon endişelerinin güçlenmesiyle hafta başında yaşanan sert satış baskısının ardından toparlanma eğilimi görülen pay piyasalarında, haftanın kapanışında pozitif bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen "güvercin" mesajlar ve ABD'de dün açıklanan işsizlik maaşı başvurularının düşüş kaydetmesi, piyasalardaki resesyon endişelerinin hafiflemesinde etkili oldu.

Toparlanmaya rağmen endeksler haftalık bazda düşüş kaydetti. Dow Jones endeksi hafta genelinde yüzde 0,6, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 geriledi.

Analistler, ülkede gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların yönü açısından önem taşıdığını belirtti.

Fed yetkililerinden açıklamalar da takip edilirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins enflasyonun, güçlü bir iş gücü piyasası ortamında aşağı yönlü seyrini sürdürmesi halinde bankanın yakında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğini ifade etti.

Fed'in eylüldeki toplantısından önce ellerinde daha fazla verinin olacağını aktaran Collins, bunun önüne geçmek istemediğini kaydetti. Ayrıca Collins, ekonominin sağlam iş gücü piyasasını koruması gerektiğini düşündüğü bir hızla büyüdüğünü belirtti.

Bu gelişmelerle hafta başında Haziran 2023'ten beri en düşük seviyesini görmesinin ardından hafta içinde yüzde 4'e kadar çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,94 seviyesinde dengelendi.

Devam eden bilanço sezonu da yatırımcıların odağında bulunurken, çevrim içi seyahat şirketi Expedia'nın hisseleri, ikinci çeyrekte şirketin karının beklentileri aşmasının ardından yüzde 10,2 değer kazandı.

Paramount Global'ın hisseleri de çalışanlarının yüzde 15'ini işten çıkaracağını duyurmasına karşın karının beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası yüzde 0,88 yükseldi.

E.l.f. Beauty'nin hisseleri ise yıllık satış ve kar tahminlerinin beklentilerinin altında kalmasının ardından yüzde 14,4 değer kaybetti.

Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Haftayı Yükselişle Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:18 “Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor“ iddialarına büyükelçiden açıklama var "Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor" iddialarına büyükelçiden açıklama var
23:11 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024’te gümüş madalya kazandı Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024'te gümüş madalya kazandı
22:49 Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor’u 2-1 yendi Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor'u 2-1 yendi
20:34 Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
19:21 İsrail suikastlara devam ediyor Hamas’ın üst düzey ismine füzeli saldırı İsrail suikastlara devam ediyor! Hamas'ın üst düzey ismine füzeli saldırı
11:20 Ankara’daki kazayla ilgili kahreden detay Ölenlerden 5’i aynı ailedenmiş Ankara'daki kazayla ilgili kahreden detay! Ölenlerden 5'i aynı ailedenmiş
11:19 Endonezya’da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü Endonezya'da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 04:33:17. #1.11#
SON DAKİKA: New York Borsası Haftayı Yükselişle Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement