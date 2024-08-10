New York Borsası Haftayı Yükselişle Tamamladı

Ekonomi

New York borsası, ABD'de resesyon endişelerinin artmasıyla çalkantılı geçen haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 artışla 39.497,54 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,47 artarak 5.344,16 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 artışla 16.745,67 puana yükseldi.

ABD'de resesyon endişelerinin güçlenmesiyle hafta başında yaşanan sert satış baskısının ardından toparlanma eğilimi görülen pay piyasalarında, haftanın kapanışında pozitif bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen "güvercin" mesajlar ve ABD'de dün açıklanan işsizlik maaşı başvurularının düşüş kaydetmesi, piyasalardaki resesyon endişelerinin hafiflemesinde etkili oldu.

Toparlanmaya rağmen endeksler haftalık bazda düşüş kaydetti. Dow Jones endeksi hafta genelinde yüzde 0,6, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 geriledi.

Analistler, ülkede gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların yönü açısından önem taşıdığını belirtti.

Fed yetkililerinden açıklamalar da takip edilirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins enflasyonun, güçlü bir iş gücü piyasası ortamında aşağı yönlü seyrini sürdürmesi halinde bankanın yakında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğini ifade etti.

Fed'in eylüldeki toplantısından önce ellerinde daha fazla verinin olacağını aktaran Collins, bunun önüne geçmek istemediğini kaydetti. Ayrıca Collins, ekonominin sağlam iş gücü piyasasını koruması gerektiğini düşündüğü bir hızla büyüdüğünü belirtti.

Bu gelişmelerle hafta başında Haziran 2023'ten beri en düşük seviyesini görmesinin ardından hafta içinde yüzde 4'e kadar çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,94 seviyesinde dengelendi.

Devam eden bilanço sezonu da yatırımcıların odağında bulunurken, çevrim içi seyahat şirketi Expedia'nın hisseleri, ikinci çeyrekte şirketin karının beklentileri aşmasının ardından yüzde 10,2 değer kazandı.

Paramount Global'ın hisseleri de çalışanlarının yüzde 15'ini işten çıkaracağını duyurmasına karşın karının beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası yüzde 0,88 yükseldi.

E.l.f. Beauty'nin hisseleri ise yıllık satış ve kar tahminlerinin beklentilerinin altında kalmasının ardından yüzde 14,4 değer kaybetti.