New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı

Ekonomi

NEW New York borsası güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,24 azalarak 42.411,30 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,35 artışla 5.817,80 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,59 kazançla ?18.384,16 puana yükseldi.

ABD'de şirket bilançoları açıklanmaya devam ederken, pay piyasalarında açılışta karışık seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Ekim ile biten haftada 227 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, iş gücü piyasasının nispeten dayanıklı kalmaya devam ettiğini belirterek, işsizlik maaşı başvurularındaki azalışın ABD Merkez Bankası'nın gelecek toplantılarında agresif faiz indirimi yapmaktan kaçınacağı beklentilerini güçlendirdiğini kaydetti.

Kurumsal tarafta, dün piyasalar kapandıktan sonra üçüncü çeyrek bilançosunu yayımlayan Tesla, hem üretim ve teslimatlarında hem de kar ve gelirlerinde artış bildirdi. Şirketin Üst Yöneticisi Elon Musk, gelecek yıl araç satışlarında yüzde 20 artış beklediklerini kaydederken, Tesla hisseleri yüzde 15'ten fazla değer kazandı.

Geliri piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen IBM'nin hisse fiyatı ise yüzde 7'ye yakın azaldı.

Bugünkü bilançosunda beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıklayan UPS'nin hisseleri de yaklaşık yüzde 9 artış gösterdi.

Öte yandan, Boeing'in çalışanları, maaşlarına dört yıl içinde yapılacak yüzde 35'lik zam teklifini reddederek greve devam kararı aldı. Şirketin hisseleri açılışta yüzde 2'ye yakın düştü.