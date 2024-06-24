New York Borsası Karışık Seyirle İşlem Gördü - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Karışık Seyirle İşlem Gördü

New York Borsası Karışık Seyirle İşlem Gördü

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın gelecek adımlarına ilişkin belirsizlikler ve çip hisselerindeki satış baskısı nedeniyle karışık bir seyir izledi. Dow Jones endeksi değer kazanırken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri düşüş yaşadı. Bu hafta açıklanacak büyüme verileri ve Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilecek.

24.06.2024 23:45
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NEW New York borsası haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 250 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,67 artarak 39.411,21 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,31 azalışla 5.447,87 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,09 kayıpla 17.496,82 puana geriledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler ile Nvidia ve diğer bazı çip hisselerindeki satış baskısı sürerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde karışık seyir izlendi.

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin bankanın izleyeceği yol haritasına yönelik daha fazla ipucu verebileceğini ifade ederek, hafta boyunca Fed yetkililerinin yapacağı sözle yönlendirmelerin de yatırımcılarca takip edileceğini dile getirdi.

Haftanın son işlem gününde Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini aktaran analistler, söz konusu verilerin para piyasalarındaki fiyatlamaları değiştirebileceğini söyledi.

Geçen hafta cuma günü yüzde 3'ün üzerinde değer kaybeden Nvidia'nın hisseleri, bugün de yüzde 7'ye yakın geriledi.

Diğer çip şirketlerinden Qualcomm'un hisseleri yüzde 5,5, Arm Holdings'in hisseleri yaklaşık yüzde 6 düştü.

Çinli ByteDance'in gelişmiş bir yapay zeka işlemcisi geliştirmek için ABD'li çip tasarımcısı Broadcom ile çalıştığına yönelik hafta sonu yayımlanan haberler sonrasında Broadcom'un hisseleri de yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti.

Geçen hafta yüzde 30 civarında düşen eski ABD Başkanı Donald Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology Group'un hisselerinin ise yüzde 21'den fazla yükselmesi dikkati çekti.

Öte yandan, Bitcoin'in fiyatı son 24 saatte yüzde 7'yi aşkın düşerken 60 bin doların altına indi. Kripto para borsası Coinbase'in hisseleri de günü yüzde 6 kayıpla tamamladı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonda daha iyi verilerin, faiz oranlarının çok yüksek olup olmadığı sorusunu gündeme getireceğini kaydetti.

Goolsbee, "Enflasyonda geçen ay gördüğümüz gidişat sürerse ve buna reel ekonominin diğer bazı kısımlarında yavaşlama koşulları da eklenirse, o zaman bu kadar kısıtlayıcı kalıp kalmayacağımızı sorgulamaya başlamanız gerekir." ifadesini kullandı.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de enflasyon konusunda çok ilerleme kaydettiklerini ancak hala yapılacak iş olduğunu vurguladı.

Enflasyonun tahmin edilenden daha yavaş düştüğü ortaya çıkarsa, politika faizini daha uzun süre yüksek tutmanın uygun olacağını söyleyen Daly, enflasyon hızla düşerse veya iş gücü piyasası beklenenden daha fazla yumuşarsa da faiz oranını düşürmek gerekeceğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Karışık Seyirle İşlem Gördü - Son Dakika

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