New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika
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New York borsası karışık seyirle kapandı

14.06.2022 23:22
New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklanacak para politikası kararları öncesi günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklanacak para politikası kararları öncesi günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,50 azalışla 30.364,83 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,37 azalarak 3.735,88 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,18 artışla 10.828,34 puana çıktı.

Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için atacağı adımların ülkeyi resesyona sokacağı endişesiyle dün yaşanan sert kayıpların ardından bugün açılışta toparlanma gösteren endeksler, kapanışa doğru karışık bir seyir izledi.

Fed yetkililerinin daha önce olasılık dışı olarak nitelendirdikleri 75 baz puanlık faiz artışı, fiyatlamalara dahil olduktan sonra bugün para piyasalarında Fed'in faiz kararına ilişkin en güçlü beklenti konumuna geldi.

Analistler, piyasalardaki fiyatlamalarda Fed'in bugün başlayan ve kararları yarın açıklanacak toplantısında yüzde 96 ihtimalle faizi 75 baz puan artıracağının tahmin edildiğini belirtti.

Tahvil piyasalarında da satış baskısı artmaya devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,49 seviyesine kadar yükseldi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre ise Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) mayısta beklentiler dahilinde aylık yüzde 0,8 artarken, yıllık yüzde 10,8 ile beklentilerin hafif altında yükseliş gösterdi.

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New York borsası resesyon korkularıyla sert düşüşle kapandı New York borsası resesyon korkularıyla sert düşüşle kapandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika

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