New York borsası karışık seyirle kapandı

ABD'de bugün açıklanan verilere göre ise Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) mayısta beklentiler dahilinde aylık yüzde 0,8 artarken, yıllık yüzde 10,8 ile beklentilerin hafif altında yükseliş gösterdi.

Fed yetkililerinin daha önce olasılık dışı olarak nitelendirdikleri 75 baz puanlık faiz artışı, fiyatlamalara dahil olduktan sonra bugün para piyasalarında Fed'in faiz kararına ilişkin en güçlü beklenti konumuna geldi.

Kaynak: AA

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