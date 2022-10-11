New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika
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New York borsası karışık seyirle kapandı

11.10.2022 23:22
New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,12 artışla 29.239,19 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,66 azalışla 3.588,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,10 kayıpla 10.426,19 puana indi.

Artan resesyon uyarılarına karşın merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileriyle güne düşüşle başlayan endeksler, kapanışta karışık bir seyir izledi.

Güçlenen resesyon endişeleriyle tahvil faizleri yükseliş göstermeye devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeniden yüzde 4 seviyesine kadar çıktı.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF), bugün açıkladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme beklentisini yüzde 3,2 olarak korurken, gelecek yıla dair tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 2,7'ye düşürdü.

Analistler, piyasaların perşembe günü açıklanacak eylül ayı enflasyonu öncesi yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar ile ABD'nin eylül ayına ait Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin beklendiğini belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika

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