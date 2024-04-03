New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

Ekonomi

NEW New York Borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,11 azalarak 39.127,14 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,11 artışla 5.211,49 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 kazançla 16.277,46 puana ulaştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi takvimine yönelik belirsizlik sürerken pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,91'e indi, başvurular da yüzde 0,6 düştü.

Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta aylık bazda 1,2 puan azalışla 51,4'e gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

S&P Global tarafından açıklanan marta ilişkin hizmet sektörü PMI verisi 0,6 puan azalarak 51,7'ye geriledi.

ABD'de özel sektör istihdamı ise martta 184 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde arttı. İşe alımlarda temmuzdan bu yana en büyük artış görüldü.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarını düşürmek için enflasyonun gevşediğine dair daha fazla kanıta ihtiyaç duyulduğuna dair sözlerini yineledi.

Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ineceğine dair güven artana kadar politika faizinin düşürmenin uygun olacağını öngörmediklerini aktaran Powell, "Ekonominin gücü ve enflasyonda şu ana kadar kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında gelen verilerin politika kararlarımıza yön vermesine izin verecek zamanımız var." diye konuştu.

Diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, bu yıl hala son çeyrekte yapılacak bir faiz indirimi öngördüğünü bildirdi.

Enflasyonda yüzde 2 hedefine 2026'ya kadar dönemeyeceklerini düşündüğünü belirten Bostic, yolun engebeli olacağını, son birkaç aydır enflasyonun 2023'e kıyasla pek fazla hareket etmediğini söyledi.

Öte yandan, ABD'li çip şirketi Intel'in hisseleri, yarı iletken imalat işinde artan işletme zararı ve satışlarında düşüş bildirmesi sonrasında yüzde 8'in üzerinde değer kaybetti.

Spotify'ın hisseleri ise ABD ve diğer pazarlarda abonelik fiyatlarının arttığına dair haberlerin ardından yüzde 8'den fazla artış gösterdi.