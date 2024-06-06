New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

New York borsası, yatırımcıların ABD'de açıklanacak istihdam raporunu beklemesiyle karışık bir seyir izledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,2 artarken, S&P 500 endeksi yatay seyirde kaldı ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 düşüş yaşadı. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde artış gösterdi ve analistler, bu verinin iş gücü piyasasındaki yumuşamaya dair kanıt olduğunu belirtti. ABD'nin dış ticaret açığı da artış göstererek Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verileri ise Fed'in yol haritasına dair ipuçları sunabilir.

06.06.2024 23:39
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NEW New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,2 artarak 38.886,17 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yatay seyirle 5.352,96 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,09 azalışla 17.173,12 puana geriledi.

Yatırımcılar ABD'de yarın açıklanacak istihdam raporunu beklerken pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Haziran ile biten haftada 8 bin artışla 229 bine çıkarken beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, söz konusu verinin ülkede iş gücü piyasasındaki yumuşamaya dair daha fazla kanıt sunduğunu belirterek, enflasyonun hedefe yaklaşmada ilerleme kaydetmesi halinde ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl birden fazla faiz indirimi yapabileceği yönündeki beklentilerin güçlendiğini ifade etti.

ABD'nin dış ticaret açığı da nisanda aylık bazda yüzde 8,7 artışla 74,6 milyar dolara yükselerek, Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4'lük artış gösterdi.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin de Fed'in gelecek dönemdeki yol haritasına dair ipuçları sunabileceğini söyledi.

Öte yandan, dün piyasa değeri ilk kez 3 trilyon doların üzerine çıkan ve Apple'ı geçerek dünyanın en değerli ikinci şirketi konumuna yükselen Nvidia'nın hisseleri bugün ise yüzde 1'den fazla değer kaybetti. Şirketin piyasa değeri ise 2,977 trilyon dolara indi.

Hisseleri bugün yaklaşık yüzde 1 düşmesine rağmen Apple ise 2,982 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli ikinci şirketi ünvanını Nvidia'dan geri aldı.

Ayrıca, 2021'de GameStop hisselerinde yaşanan dalgalanmada adı geçen "Roaring Kitty" sosyal medya hesabının arkasındaki isim olan Keith Gill, YouTube'da yaklaşık dört yıl aradan sonra ilk canlı yayın planladı. Yarın için planlanan yayın öncesinde GameStop hisseleri bugün yüzde 47'nin üzerinde değer kazandı.

Kaynak: AA

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