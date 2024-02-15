New York Borsası Karışık Sinyallerle Yatay Seyirde - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

New York Borsası Karışık Sinyallerle Yatay Seyirde

New York Borsası Karışık Sinyallerle Yatay Seyirde

ABD'de bugün açıklanan verilerin karışık sinyaller vermesi sonrası New York borsası yatay seyirle başladı. Dow Jones endeksi açılışta yüzde 0,07 azalışla 38.397,94 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,05 artışla 5.003,14 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 artarak 15.865,30 puana çıktı. Perakende satışlardaki düşüş ve sanayi üretimindeki azalma, tüketicilerin gücüne ilişkin endişeleri artırdı. ABD Merkez Bankası'nın açıkladığı imalat endeksi ise daralma sinyali verdi. Yatırımcılar, Fed'in faiz indirimleriyle ilgili daha fazla ipucu için banka yetkililerinden gelecek açıklamaları bekliyor.

15.02.2024 18:29  Güncelleme: 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York borsası, ABD'de bugün açıklanan verilerin karışık sinyaller vermesi sonrası güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,07 azalışla 38.397,94 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,05 artışla 5.003,14 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 artarak 15.865,30 puana çıktı.

ABD'de karışık sinyaller veren verilerin ardından pay piyasalarında açılışta yatay bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, ocakta yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde azalırken, geçen yıl mart ayından bu yana en yüksek aylık düşüşünü kaydetti.

Analistler, perakende satışlara ilişkin zayıf gelen verilerin, enflasyon ve yüksek faiz oranlarının baskısı altındaki tüketicilerin gücüne ilişkin endişeleri artırdığını belirtti.

ABD'de sanayi üretimi de ocakta aylık bazda artış beklentilerinin aksine yüzde 0,1 düştü.

Ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi şubat ayında eksi 2,4 ile beklentilerin üzerine çıkmasına rağmen imalat sektöründe daralma yaşandığını gösterirken, Philadelphia Fed İmalat Endeksi şubatta 5,2'ye çıkarak sektörde 5 aylık daralmanın ardından genişleme sinyali verdi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 10 Şubat ile biten haftada 212 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Makroekonomik verilerin açıklanmasının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,21 seviyesine geriledi.

Analistler, yatırımcıların karışık sinyaller veren verileri değerlendirdiğini ve Fed'in faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin daha fazla ipucu için banka yetkililerinden gelecek açıklamaları beklediğini vurguladı.

Kurumsal tarafta ise dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan Cisco'nun hisseleri, şirketin yıllık kazanç beklentilerinin piyasa tahminlerinin altında kalmasının ardından yüzde 3'e yakın değer kaybetti.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Dow Jones, New York, Banka, Fed, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Karışık Sinyallerle Yatay Seyirde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 19:58:13. #1.13#
SON DAKİKA: New York Borsası Karışık Sinyallerle Yatay Seyirde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement