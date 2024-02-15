New York Borsası Karışık Sinyallerle Yatay Seyirde

New York borsası, ABD'de bugün açıklanan verilerin karışık sinyaller vermesi sonrası güne yatay seyirle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,07 azalışla 38.397,94 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,05 artışla 5.003,14 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 artarak 15.865,30 puana çıktı.
ABD'de karışık sinyaller veren verilerin ardından pay piyasalarında açılışta yatay bir seyir izlendi.
Ülkede bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, ocakta yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde azalırken, geçen yıl mart ayından bu yana en yüksek aylık düşüşünü kaydetti.
Analistler, perakende satışlara ilişkin zayıf gelen verilerin, enflasyon ve yüksek faiz oranlarının baskısı altındaki tüketicilerin gücüne ilişkin endişeleri artırdığını belirtti.
ABD'de sanayi üretimi de ocakta aylık bazda artış beklentilerinin aksine yüzde 0,1 düştü.
Ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi şubat ayında eksi 2,4 ile beklentilerin üzerine çıkmasına rağmen imalat sektöründe daralma yaşandığını gösterirken, Philadelphia Fed İmalat Endeksi şubatta 5,2'ye çıkarak sektörde 5 aylık daralmanın ardından genişleme sinyali verdi.
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 10 Şubat ile biten haftada 212 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.
Makroekonomik verilerin açıklanmasının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,21 seviyesine geriledi.
Analistler, yatırımcıların karışık sinyaller veren verileri değerlendirdiğini ve Fed'in faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin daha fazla ipucu için banka yetkililerinden gelecek açıklamaları beklediğini vurguladı.
Kurumsal tarafta ise dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan Cisco'nun hisseleri, şirketin yıllık kazanç beklentilerinin piyasa tahminlerinin altında kalmasının ardından yüzde 3'e yakın değer kaybetti.
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