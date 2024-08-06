New York Borsası Resesyon Endişeleriyle Sert Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Resesyon Endişeleriyle Sert Düştü

ABD'de resesyon endişelerinin güçlenmesiyle New York borsası haftanın ilk işlem gününde sert düşüş yaşadı. Dow Jones endeksi 1000 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 2,60 azalışla 38.703,27 puana geriledi. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri de düşüş yaşadı. Fed'in faiz indirim sinyali vermesine rağmen zayıf gelen veriler resesyon endişelerini artırdı. Hizmet sektörüne ilişkin veriler ise bir miktar rahatlama sağladı.

06.08.2024 00:16
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New York borsası, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesiyle haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 1000 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,60 azalışla 38.703,27 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 3 azalışla 5.186,33 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,38 azalarak 16.208,38 puana indi.

Dow ve S&P 500 endeksler, Eylül 2022'den bu yana en büyük günlük kayıplarını kaydetti.

ABD'de geçen hafta açıklanan veriler sonrası ekonomik aktivitenin öngörülenden daha sert yavaşlayabileceği endişesiyle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantısında politika faizini sabit bırakırken eylül toplantısı için faiz indirim sinyali verse de geçen hafta zayıf gelen verilerin resesyon endişesini beslemesi risk algısının önemli derecede yükselmesine neden oldu.

Ülkede bugün açıklanan hizmet sektörüne ilişkin Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise temmuz ayında sektörde genişlemeye işaret ederek bir miktar rahatlama sağladı. ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda aylık bazda 2,6 puan artışla 51,4'e çıkarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

ABD'de zayıf gelen verilerin ardından resesyon endişelerinin artmasıyla para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde politika faizini 50 baz puan indirme ihtimali gün içinde yüzde 90'ın üzerine çıktı.

Analistler, Fed'in faiz indirimlerine başlama konusunda geç kalmasından endişe duyulduğunu belirtti. Küresel piyasalardaki sert düşüşler Fed'den acil faiz indirimi ihtimalini gündeme getirirken analistler, böyle bir durumun piyasalardaki paniği daha da artırabileceğine dikkati çekti.

Bu gelişmelerle Fed yetkililerinin açıklamaları yakından takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, bugün verdiği bir röportajda, ekonomi zayıflıyorsa kısıtlayıcı politika duruşunu sürdürmenin anlamlı olmadığını ifade etti.

Goolsbee, "İstihdam rakamları beklenenden daha zayıf geldi ancak henüz resesyona benzemiyor." dedi. Fed'in acil toplantıya giderek faiz indirimi yapıp yapmayacağı konusunda ise yorum yapmaktan kaçınan Goolsbee, bunun çok büyük bir masa olduğunu dolayısıyla faiz artışları ve indirimleri gibi her şeyin her zaman masada olduğunu dile getirdi. Goolsbee, eğer ekonomide bir bozulma olursa Fed'in onu düzelteceğini aktardı.

Resesyon endişeleriyle güvenli liman varlıklara talep güçlenirken, ABD'de 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,66 ile Haziran 2023'ten beri en düşük seviyesini görmesi sonrası Chicago Fed Başkanı Goolsbee'nin açıklamaları ve hizmet sektöründeki büyümeye işaret eden verilerin ardından bir miktar toparlandı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi piyasaların kapanışında yüzde 3,78 seviyesinde dengelendi.

Gün için yüzde 3,66'ya kadar gerileyen ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi de kapanışta yüzde 3,89 seviyesine tırmandı.

Yaklaşık 7 ayın en düşük seviyesini gören Dolar endeksi, yüzde 0,48 azalışla 102,49'a geriledi. Avro/dolar paritesi yüzde 0,44 artışla 1,095 seviyesine çıktı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 1,72 azalışla 144,05 seviyesine geriledi.

ABD'de S&P 500 Endeksindeki dalgalanmayı gösteren ve "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi ise 65,70 ile 4 yılın zirvesini görmesinin ardından 38,57'ye geriledi.

Haftanın ilk işlem gününde teknoloji hisselerindeki düşüş öne çıkarken, piyasalardaki yapay zeka rallisinde dikkati çeken şirketlerden Nvidia'nın hisseleri yüzde 6,36 değer kaybetti.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri de ABD'li milyarder ve yatırımcı Warren Buffett'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu Berkshire Hathaway'in şirketteki hissesini yarıya azaltmasının ardından yüzde 4,82 düştü.

Diğer büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft'un hisseleri yüzde 3,27, Meta'nın hisseleri yüzde 2,54, Alphabet'in hisseleri yüzde 4,61 ve Amazon'un hisseleri yüzde 4,10 geriledi. ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri de 4,23 düştü.

Resesyon korkularıyla bankacılık hisselerinde de düşüş kaydedilirken, Citigroup'un hisseleri yüzde 3,42, Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 2,14, JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 2,13 ve Morgan Stanley'nin hisseleri yüzde 3,94 düştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Resesyon Endişeleriyle Sert Düştü - Son Dakika

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