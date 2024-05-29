New York Borsası, Tahvil Faizlerindeki Yükseliş ve Fed\'in Faiz İndirimleri Endişeleriyle Düştü

Ekonomi

New York borsası, tahvil faizlerindeki yükselişin devam etmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin endişelerle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,06 azalarak 38.441,54 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,74 azalışla 5.266,95 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,58 kayıpla 16.920,58 puana geriledi.

Fed'in faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin endişelerin etkisiyle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

ABD'de dün tüketici güven endeksindeki beklenmedik artış ve Fed yetkililerinden gelen "şahin" tondaki açıklamalar, Fed'in politika faizini beklenenden daha geç indirebileceğine yönelik korkuları destekledi.

Fed'in bugün yayımladığı "Bej Kitap" raporu ise genel görünümün biraz daha kötümserleştiğini ortaya koydu. Ekonomik aktivitenin nisan başından mayıs ortasına kadar genişlemeye devam ettiği belirtilen raporda, ancak koşulların sektörlere ve bölgelere göre değişiklik gösterdiği aktarıldı.

Raporda, "Belirsizliğin ve aşağı yönlü risklerin arttığı yönündeki raporlar arasında genel görünüm biraz daha kötümserleşti." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fiyatların ise ılımlı bir hızda arttığı belirtilen raporda, fiyat artışının yakın vadede ılımlı hızda devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

ABD'de dün gerçekleşen tahvil ihalelerine yönelik zayıf talebin ardından tahvil faizlerindeki yükseliş de devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,6 ile dört haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Kurumsal tarafta ise American Airlines'ın hisseleri, şirketin kar beklentilerini düşürmesinin ardından yüzde 13'ün üzerinde değer kaybetti.