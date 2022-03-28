New York borsası yatay seyirle açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

New York borsası yatay seyirle açıldı

28.03.2022 16:40
New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,27 azalışla 34.767,01 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 azalarak 4.537,81 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,17 artışla 14.193,55 puana çıktı.

Jeopolitik riskler ve para politikasının seyrine ilişkin yönlendirmelerle geçen haftayı karışık seyirle tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında yatay bir seyir izledi.

Analistler, yeni haftada yoğun makroekonomik veri gündeminin fiyatlamalara yön vermesinin beklendiğini belirterek, ABD'de para politikası kararları üzerinde enflasyondan sonra en etkili gösterge olan istihdam raporunun takip edileceğine işaret etti.

YORUMLAR
500

Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası yatay seyirle açıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:53 Adam, alacak verecek meselesi yüzünden karısının gözü önünde öldürüldü
16:48 Avrupalılar, Ukraynalılara gösterdikleri hassasiyeti Suriyelilere gösteremediler!
16:40 Orta Doğu'dan gelen savaşçılar Ukrayna'ya ulaştı! Kamyonetlerin üzerinde yazılan "Z" harfi dikkat çekti
16:29 Zelenski'den yarın sabah Türkiye'de başlayacak müzakere öncesi anayasa değişikliği mesajı!
16:28 Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal Rusya ordusu ile yaşanan çatışmada hayatını kaybetti
16:00 DEVA Partisi'nde istifa depremi! İzmir İl Örgütü'nden ayrılan 38 kişi AK Parti'ye üye oldu
15:46 Bayram öncesinde emeklilerin gözü ikramiye zammında! İşte konuşulan rakamlar
15:40 6 parti lideri, yol haritasını belirledi! Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanmak istiyorlar
15:33 Annesini öldürüp başında sela okumuştu, ifadesi kan dondurdu: O benim annem değil, o Deccal
15:27 Acı haberi canlı yayında aldı! Hakan Ural'ın dayısı Cahit Çubukçu yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 17:05:03. #1.13#
SON DAKİKA: New York borsası yatay seyirle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement