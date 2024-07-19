New York Borsası Yazılım Sorunu Sonrası Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Yazılım Sorunu Sonrası Düşüşle Başladı

New York borsası, dünya genelinde çeşitli sektörlerdeki faaliyetleri aksatan küresel yazılım sorunu sonrası haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Jeopolitik riskler, teknoloji hisselerindeki satış baskısı ve yazılım sorunu nedeniyle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi. Microsoft ve CrowdStrike gibi şirketlerin hisseleri düşüş yaşadı. ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankası'nın açıklamaları da yatırımcılar tarafından takip ediliyor.

19.07.2024 17:01
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New York borsası, dünya genelinde çeşitli sektörlerdeki faaliyetleri aksatan küresel yazılım sorunu sonrası haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 azalarak 40.592,35 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 azalışla 5.543,37 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,20 düşüşle 17.835,59 puana geriledi.

Artan jeopolitik riskler ve teknoloji hisselerindeki satış baskısının yanı sıra dünya genelinde yaşanan yazılım sorununun ardından pay piyasalarında, işlem gününün açılışında negatif bir seyir izlendi.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan ve dünya genelinde hava yolları dahil çeşitli sektörlerde faaliyetleri aksatan küresel yazılım sorunu piyasaları olumsuz etkiledi.

Söz konusu sorun nedeniyle Crowdstrike'ın hisseleri yüzde 14'ün, Microsoft'un hisseleri yüzde 1'in üzerinde düştü.

CrowdStrike'ın Üst Yöneticisi (CEO) George Kurtz, X hesabından yaptığı açıklamada, sorunun bir güvenlik olayı veya siber saldırı olmadığı açıkladı.

Microsoft 365 tarafından yapılan açıklamada ise sorunun altında yatan nedenin düzeltildiği aktarıldı.

Öte yandan ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonu da piyasaların odağında bulunurken, dün piyasaların kapanmasının ardından finansal sonuçlarını açıklayan Netflix'in hisseleri, şirketin yılın ikinci çeyreğinde gelirinin, karının ve abone sayısının artmasının ardından yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

???????ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerine ilişkin gelişmeler de yatırımcılar tarafından takip edilirken, ABD basınında ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçimindeki kampanyasını bu hafta sonu sona erdirebileceği iddia edildi.

Analistler, ABD'de bugün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin para politikasına ilişkin açıklamaların takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yazılım Sorunu Sonrası Düşüşle Başladı - Son Dakika

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