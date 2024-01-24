New York Borsası Yükselişle Başladı

NEW New York borsası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 artışla 37.975,37 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,49 artarak 4.888,56 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 kazançla 15.560,61 puana ulaştı.

Teknoloji hisselerindeki yükseliş endekslerdeki artışı desteklerken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Microsoft, Amazon Meta gibi teknoloji devleriyle bugün bilançosunu yayımlayacak Tesla'nın hisseleri yüzde 1 civarında artış kaydetti.

Çip şirketlerinden Nvidia'nın hisseleri yüzde 1 ve Advanced Micro Devices'ın hisseleri yüzde 2'ye yakın değer kazanırken, Intel hisseleri ise yüzde 1'in üzerinde düştü.

Dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu yayımlayan Küresel internet televizyon ağı Netflix, abone sayısının, 2023'ün dördüncü çeyreğinde 13,1 milyon arttığını bildirdi. Beklentileri aşan finansal sonuçlar açıklaması sonrasında Netflix'in hisseleri yüzde 10'dan fazla artış gösterdi.

İş gücünün yüzde 9'una karşılık gelen yaklaşık 1000 çalışanını işten çıkarmayı planladığını bildiren e-ticaret sitesi eBay'in hisseleri de yüzde 1'in üzerinde yükseldi.

Öte yandan, ABD'de Alaska Hava Yollarına ait Boeing 737 MAX 9 uçağının uçuş esnasında gövdesinde bir parçanın düşmesinin yankıları sürerken, dün de Delta Hava Yollarına ait bir Boeing 757 uçağının burun tekerleğinin Atlanta'da kalkış esnasında düştüğü bildirildi.

Boeing hisseleri güne yatay başlarken, olayın meydana geldiği 5 Ocak'tan bu yana şirketin hisselerindeki değer kaybı toplamda yüzde 15'e yaklaştı.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de mortgage (konut kredisi) başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 3,7 arttı. Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,75'ten yüzde 6,78'e yükseldi.