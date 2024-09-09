New York Borsası Yükselişle Başladı

Ekonomi

NEW New York borsası haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,52 artarak 40.555,11 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,62 artışla 5.442,07 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,87 kazançla 16.835,67 puana çıktı.

Yatırımcılar ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta vereceği faiz kararı öncesinde açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerini beklerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Analistler, temmuz ayı işsizlik oranındaki beklenmedik artışın resesyon korkularını tetiklediğini ve risk iştahını azalttığını anımsatarak, ağustosta beklentilerin altında kalan istihdam verisinin de ABD ekonomisinin sağlığına ilişkin endişeleri artırdığını ifade etti.

Söz konusu endişelerle geçen hafta sert kayıplar yaşanan pay piyasalarının bir miktar toparlandığını dile getiren analistler, Fed'in bu ay en az 25 baz puan faiz indirimine gitmesinin beklendiğini kaydetti.

Çarşamba günü yayımlanacak tüketici enflasyonuyla perşembe günkü üretici enflasyonu verilerinin, Bankanın faiz indiriminin boyutuna yönelik daha fazla ipucu verebileceğini anlatan analistler, ABD başkan adayları Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın yarınki karşılaşmasının da yatırımcılarca yakından izleneceğini söyledi.

Kurumsal tarafta, fabrika işçilerini temsil eden sendikayla anlaşamaya vararak potansiyel bir grevin önüne geçen Boeing'in hisseleri yaklaşık yüzde 4 değer kazandı.