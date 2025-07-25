New York Borsası Yükselişle Başladı

NEW New York borsası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,14 artarak 44.757,28 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,1 artışla 6.370,01 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yatay seyirle 21.059,94 puan oldu.

Yatırımcılar, ABD'nin karşılıklı tarifeleri gelecek hafta yürürlüğe girmeden önce ticaret cephesinden olası gelişmeleri beklerken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün ABD Merkez Bankasına (Fed) gerçekleştirdiği ziyarette, gazetecilerin Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapabileceği bir şey olup olmadığına yönelik sorusu üzerine, "Faiz oranlarını düşürmesini çok isterim." dedi.

Powell'ı neden hemen şimdi görevden almadığına yönelik soruyu da yanıtlayan Trump, "Bunu yapmak büyük bir hamle. Bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum ve (Powell'ın) doğru şeyi yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, Fed'in bina yenileme projesinin maliyeti hakkında Powell ile anlaşmazlığa düştü.

Powell, "3,1 milyar dolarlık" maliyeti Fed'den hiç kimseden duymadığını belirterek, bu rakama daha önce tamamlanan başka bir binanın maliyetinin de dahil edildiğini savundu.

Analistler, ABD yönetiminin tarife konusunda diğer ülkelerle yürüteceği müzakereler ve iyi gelen bilançoların beslediği risk iştahının, Trump-Powell geriliminin şiddetlenebileceği endişeleriyle törpülendiğini ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı, haziranda yüzde 9,3 ile beklentilerin altında azaldı.

Kurumsal tarafta da dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu yayımlayan ve çeşitlik harcama kesintileri yapacağını bildiren Intel'in hisseleri yüzde 9 kayıpla güne başladı.