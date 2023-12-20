New York Borsası Yükselişle Kapandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 250 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,68 artışla 37.557,92 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,59 artarak 4.768,37 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 kazançla 15.003,22 puana çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yıl başlayacağı yönünde süren iyimserlikle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Banka yetkililerinin sözle yönlendirmeleri devam ederken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyondaki gerilemeyi memnuniyetle karşıladığını belirtti, bunun gelecek yıl Bankanın faiz politikasına ilişkin görünümü nasıl etkileyeceğini söylemekten kaçındı. Barkin, Fed'in geçen hafta açıkladığı tahminlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin ekonominin seyrine bağlı olacağını ifade etti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de ekonominin gücü ve enflasyonun yüzde 2 hedefine inme hızının yavaş olduğu göz önüne alındığında faiz indirimine başlamanın "acil olmadığını" belirtti. Bostic, Fed'in gelecek yılın ikinci yarısında iki kez faiz indirimi yapmasını beklediğini, ancak bu konuda aktif bir tartışma olmadığını kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de, yapımına başlanan yeni konut sayısı kasımda aylık yüzde 14,8 artışla 1 milyon 560 bine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı ve 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı.