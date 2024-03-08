New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

Ekonomi

NEW New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,34 artarak 38.791,35 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,03 artışla 5.157,36 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 1,51 kazançla 16.273,38 puana ulaştı. Her iki endeks de gün içinde tüm zamanların en yüksek seviyelerini görürken, S&P 500 endeksi kapanış rekorunu tazeledi.

Yatırımcılar ABD'nin yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verilerini beklerken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesindeki sunumunda, faiz indirimine başlamak için ihtiyaç duydukları enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru düştüğüne dair güveni kazanmaya "uzak olmadıklarını" ifade etti.

Diğer Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, gelen veriler enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğini göstermeyi sürdürürse, para politikasının aşırı kısıtlayıcı olmasını önlemek için politika faizini kademeli olarak düşürmenin uygun olacağını belirterek, "Bana göre henüz o noktada değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Bowman, politika faizini çok erken düşürmenin enflasyonu uzun vadede yüzde 2'ye döndürmek için gelecekte daha fazla politika faizi artışını gerektirebileceği konusunda uyardı.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester de faiz oranlarının çok uzun süre yüksek tutulmasından ziyade çok hızlı düşürülmesinden endişe ettiğini vurguladı.

"Kendimizi çok erken gevşemeye başlayacağımız, enflasyon konusunda kaydettiğimiz ilerlemenin bir kısmını geri alacağımız, potansiyel olarak enflasyon beklentilerini istikrarsızlaştıracak ve ardından rotayı tersine çevirmek zorunda kalacağımız bir durumda bulmak istemiyoruz." diyen Mester, Fed'in bu yılın sonlarında faiz indirimine gitmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Mester, faiz oranlarını muhtemelen kademeli olarak aşağıya çekeceklerini kaydetti.

Yarı iletken şirketlerinin hisselerindeki artış da endekslerdeki yükselişi desteklerken, Qualcomm'un hisseleri yüzde 4,7, Nvidia'nın hisseleri yüzde 4,5 ve Intel'in hisseleri yüzde 3,7 değer kazandı.

Öte yandan, geçen yılın son çeyreğinde sürpriz zarar ettiğini açıklaması sonrasında ocak ayı sonundan bu yana sorunlar yaşayan ABD'nin bölgesel bankalarından New York Community Bank, güncellenmiş finansal bilgilerini yayımladı.

Şubat ayından bu yana mevduatlarının yaklaşık yüzde 7 azaldığını bildiren ve bu yıl ikinci kez temettü kesintisine giden bankanın hisseleri yaklaşık yüzde 6'ya yakın artış kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Mart ile biten haftada beklentiler dahilinde 217 bin oldu. Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 24 Şubat ile biten haftada 8 bin kişi artarak 1 milyon 906 bine çıkarken, kasımdan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Ocakta aylık bazda yüzde 5,1 artan ABD'nin dış ticaret açığı, 67,4 milyar dolarla 9 ayın en yüksek seviyesini kayıtlara geçti.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3,2'lik artış kaydetti. Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 arttı.

Ülkede bankacılık sektörünün karı da 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yaklaşık yüzde 44 azalarak 38,4 milyar dolara geriledi. ABD'de hanehalkının net serveti ise 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,2 artarak 156,2 trilyon dolara çıktı.

ABD'de tüketici kredileri de ocakta 19,5 milyar dolarla beklentilerin üzerinde artış gösterdi.