New York Borsasında Düşüş
New York Borsasında Düşüş

22.04.2026 00:24
Orta Doğu gerilimleri sonrası New York borsası düşüşle kapanırken, Dow Jones 200 puan kaybetti.

New York borsası, Orta Doğu'daki gerilime ilişkin endişelerin yeniden artmasıyla günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,59 azalarak 49.149,38 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,63 azalışla 7.064,01 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 kayıpla 24.259,96 puana geriledi.

ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci ve olası müzakerelere ilişkin gelişmeler yakından izlenirken, pay piyasalarında işlem gününün kapanışında negatif seyir izlendi.

Amerikan basınında yer alan haberlerde, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran ile müzakereler için İslamabad'a yapacağı diplomatik ziyaretin geçici olarak askıya alındığı iddia edildi.

İran basınında ise Tahran yönetiminin müzakereler için Pakistan'a bir heyet göndermeyeceğini ABD'ye ilettiği aktarıldı.

Bu haber akışı, ateşkes süresi dolmadan önce iki ülke arasında bir anlaşma sağlanamayacağına yönelik endişeleri artırdı ve piyasalarda satış baskısını güçlendirdi.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, piyasaların kapanmasının ardından yaptığı açıklamada, Pakistan'ın da talebi üzerine İran'ın anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurdu.

Trump, sabah saatlerinde verdiği bir röportajda, İran'la "çok iyi bir anlaşma" yapacaklarını düşündüğünü söylemişti. Anlaşma olmaması halinde İran'a yönelik saldırılara devam edeceğine işaret eden Trump, bu ülkeyle ateşkesi uzatmak istemediğini belirtmişti.

Orta Doğu'daki gerilime ilişkin endişeler, kurumsal taraftan gelen haberlerin desteklediği yapay zeka kaynaklı iyimserlik ve güçlü bilançoların yarattığı pozitif havayı gölgede bıraktı.

Amazon'un yapay zeka şirketi Anthropic'e 25 milyar dolara kadar yatırım yapacağını açıklaması sonrası yükselen hisseleri, kapanışa doğru ivme kaybetse de günü yüzde 0,66 artışla tamamladı.

Bilanço sezonunda ise sağlık sigortası şirketi UnitedHealth Group'un ilk çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri aşması sonrası hisseleri yüzde 6,9 değer kazandı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de perakende satışlar martta aylık bazda yüzde 1,7 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Ayrıca ABD Başkanı Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'un Senato'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesinde yaptığı açıklamalar da yatırımcıların odağında yer aldı.

Para politikasının yürütülme biçiminde bir "rejim değişikliği" gerektiğine dikkati çeken Warsh, farklı ve yeni bir "enflasyon çerçevesine" ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Faiz politikasına ilişkin ABD Başkanı Trump'a herhangi bir taahhütte bulunup bulunmadığı sorgulanan Warsh, bu yöndeki iddiaları reddetti ve Trump'ın kendisiyle yaptığı hiçbir görüşmede herhangi bir faiz oranı taahhüdü istemediğini aktardı.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 00:45:44.
