New York Fed İmalat Endeksi Şubatta 7,1'e Geriledi

17.02.2026 18:13
New York'ta imalat endeksi şubatta 0,6 puan düşerek 7,1 oldu, geleceğe dair iyimserlik arttı.

NEW ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, şubatta 7,1 değerine indi.

New York Fed'in şubat ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi şubatta 0,6 puan azalarak 7,1'e geriledi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde 6,4 olması yönündeydi.

Söz konusu dönemde sektör faaliyetlerindeki ılımlı artışa işaret eden endeks, ocak ayında da 7,7 değerini almıştı.

Yeni sipariş endeksi şubatta 0,8 puan azalarak 5,8'e, sevkiyat endeksi de 17,3 puan gerileyerek eksi 1'e indi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise bu dönemde 4,4 puan artışla 34,7'ye ulaştı.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endekslerinin, sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: AA

New York, Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

