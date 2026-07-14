New York'ta Veri Merkezleri İçin İzinler Durduruldu - Son Dakika
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New York'ta Veri Merkezleri İçin İzinler Durduruldu

14.07.2026 22:12
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Vali Hochul, çevre ve enerji koruması için yeni veri merkezlerinin izinlerini bir yıl durdurdu.

NEW New York Valisi Kathy Hochul, yapay zeka ve artan bilgi işlem talepleri doğrultusunda hızla çoğalan devasa veri merkezlerinin çevresel izinlerini bir yıla kadar durduran kararnameye imza attı.

New York Valiliğinden yapılan açıklamada, Hochul'un veri merkezi geliştirme konusunda standart belirlemek ve yerel yönetimleri desteklemek için bir yol haritası oluşturmak üzere bir kararname imzaladığı ifade edildi.

Bu kapsamda, fatura ödeyen aboneleri, çevreyi, enerji şebekesini ve eyalet genelindeki toplulukları koruyan ve ülkeye öncülük edecek bir düzenleyici çerçeve oluşturmak amacıyla yeni inşa edilecek merkezler için çevre izinlerinin bir yıla kadar geçici olarak durdurulduğu belirtilen açıklamada, bunun ABD'de eyalet düzeyinde alınan ilk karar olma özelliğini taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, New York'un yapay zeka ve diğer bilgi işlem operasyonlarının yönlendirdiği veri merkezi geliştirme talebinde benzeri görülmemiş bir büyüme yaşadığı vurgulanarak, talepteki bu artışın, binlerce bilgisayar sunucusunu çalıştırmak ve soğutmak için devasa miktarlarda enerji ve su gerektirebileceği aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, Hochul'un eyalet çapındaki devasa veri merkezleri için satış vergisi muafiyetlerini yürürlükten kaldıracak bir yasa üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Hochul, eyaletin her zaman inovasyon ve değişimin ön saflarında yer aldığını ancak aynı zamanda New Yorkluların bundan fayda sağlamasını da güvence altına aldıklarını vurguladı.

Veri merkezi geliştirme faaliyetlerinin kamu hizmeti faturalarını yükseltme, doğal kaynakları tüketme ve New Yorklular için belirsizlik yaratma riski taşıdığına işaret eden Hochul, bu ortamda harekete geçme sorumluluğu bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York'ta Veri Merkezleri İçin İzinler Durduruldu - Son Dakika

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