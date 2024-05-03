Niğde Ziraat Odası Başkanı Üreticilere Tarım Sigortası Yaptırmaları Konusunda Uyardı - Son Dakika
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Ekonomi

Niğde Ziraat Odası Başkanı Üreticilere Tarım Sigortası Yaptırmaları Konusunda Uyardı

Niğde Ziraat Odası Başkanı Üreticilere Tarım Sigortası Yaptırmaları Konusunda Uyardı

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, sağanak ve dolunun il genelindeki ekili arazilere zarar verdiğini belirterek, çiftçilere tarım sigortası yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu. Kenar ayrıca, buğday ekili alanlardaki pas hastalığına karşı da çiftçilerin ilaçlama yapmaları gerektiğini söyledi.

03.05.2024 14:01
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Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, üreticilere tarım sigortası yaptırmaları uyarısında bulundu.

Kenar, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada il genelinde sağanak ve dolunun Kiledere, Alay ve Ağcaşar'da ekili arazilere daha yoğun zarar verdiğini söyledi.

Kenar, "Aktaş, Ovacık, Ballı ve Güllüce gibi köylerimizde de dün etkili olan dolu ve yağmur sonrası tarım arazilerinde zarar meydana geldi. Çiftçilerimize her zaman hatırlattığımız gibi tarım sigortalarını yaptırmaları konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyoruz." dedi.

Başkan Kenar, buğday ekili alanlardaki pas hastalığını da dikkati çekerek, "Buğdayın erken olmasından dolayı bu hastalık ekili alanlarımızda görülmeye başlandı. Çiftçilerimiz ivedilikle tarlalarını kontrol edip sarı ve kahverengi pas hastalığına karşı ilaçlama yapmalı. Aksi takdirde hastalık dolayısıyla ciddi verim kaybı yaşanacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Niğde Ziraat Odası Başkanı Üreticilere Tarım Sigortası Yaptırmaları Konusunda Uyardı - Son Dakika

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