Nihat Zeybekçi: Merkez Bankası elimizde, emekli maaşını 100 bin TL yapabiliriz ama... - Son Dakika
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Ekonomi

Nihat Zeybekçi: Merkez Bankası elimizde, emekli maaşını 100 bin TL yapabiliriz ama...

Nihat Zeybekçi: Merkez Bankası elimizde, emekli maaşını 100 bin TL yapabiliriz ama...
22.05.2025 09:55
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Konuk olduğu programda "15 bin TL emekli maaşı yeterli değil" diyen AK Parti'nin Ekonomi İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Zeybekci, "Bunu 100 bin TL yapsak ne olur? Yapabiliriz. Merkez Bankası elimizde, para basar dağıtırız. Para basarak refah artsaydı dünyada açlık kalmazdı" dedi.

AK Parti'nin Ekonomi İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Zeybekci, konuk olduğu Armağan Çağlayan'ın programında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"MERKEZ BANKASI ELİMİZDE, PARA BARA DAĞITIRIZ"

"15 bin TL emekli maaşı yeterli değil" diyen Zeybekci, "Bunu 100 bin TL yapsak ne olur? Yapabiliriz. Merkez Bankası elimizde, para basar dağıtırız. Para basarak, para dağıtarak, para vererek insanların refahını yükseltseydik, onları daha iyi şartlarda yaşar hale getirseydik, daha fazla tüketebilir hale getirseydik eğer bugün dünyada açlık olmazdı, fakirlik olmazdı. Para basarak refah artsaydı dünyada açlık kalmazdı" ifadelerine yer verdi.

"ASGARİ ÜCRET 52 BİN LİRA OLSAYDI..."

Sözlerinin devamında üretime vurgu yapan Zeybekci, "Siz vatandaşın alacağı yumurta, et; diğer tüketim maddelerinin miktarlarını attırmadığınız sürece dağıttığınız para otomatik olarak enflasyon olarak yansır. Şu an asgari ücret 22 bin lira değil de 52 bin lira olsaydı derhal kiralar 5 bin liradan 15 bin liraya çıkardı" şeklinde konuştu.

Merkez Bankası, Nihat Zeybekci, AK Parti, Politika, Ekonomi, Finans, Refah, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nihat Zeybekçi: Merkez Bankası elimizde, emekli maaşını 100 bin TL yapabiliriz ama... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Murat KORUCU:
    sayın bakan 5000 lira kiramı? dediniz tabi villalarda oturduğunuz için paradan haberiniz yok sanırım 110 3 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Insanlari kandirmayin. Basin su parayi verin milletin hakkini. 50 21 Yanıtla
  • 633148:
    5 bin kirami bu adam ne ictiyse aynısından istiyorum 67 2 Yanıtla
  • Ahmet Kara:
    para basmak cozum sanan dangalaklar var. 36 21 Yanıtla
  • yavuz sel:
    5000 TL kira mi? gerçek olamaz herhalde... 55 0 Yanıtla
  • samet özdemir:
    zaten karşılıksız para basilmiyormus gibi bide açıklama yapıyor gereksiz paranın değeri kalmadı 43 3 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    5 bin liradan diye bi ornek verilir mi ya.. 5 bine kira mi var.. soyle soylese ornek kendi icinde tutarli olurdu .. 20 binden ya da 15 binden ... 37 0 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    kiraların 25 bin olması dışında sorun yok, kira ornehini de 5 ten 15 e çıkardı diye algı yapıyor, gerçeği söylesene 25 den 50 olurdu de, siyasal İslam bitirdi bu ülkeyi , aljnlari secdede dilleri hep yalan söylüyor çünkü din işin içinde ve herkes yiyor bu yalanları 33 2 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    para basip yandaslara odemeler yapiliyor buyuk firmalar kac milyar dolar odeme aliyor . 30 2 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol:
    Neden şimşek in ortağı, Ankara çetesi ne milyar lar verilirken, Binali Yıldırım in Hollanda'da 26 milyar dolar parasını verirken merkez bankasına ihtiyaç yoktu bize gelince mi masal 25 2 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    ee çalmasaydınız 14 1 Yanıtla
  • erkan zengin:
    Başına güneş geçmiş halina ciddiye almayın boşver 11 1 Yanıtla
  • bedir arslan:
    bunların hangi ülkeyi yönettiklerini bilmiyorlar hayal aleminde yaşıyorlar 9 2 Yanıtla
  • Burhan Erdoğan:
    Ağam bizle eğleniyor 8 1 Yanıtla
  • Murat Avci:
    bu mu savunmanız 23 senedir siz yönetiyorsunuz bu ülkeyi, bir zahmet istifa edip gidin lütfen.. böyle bir savunma olmaz sen kaç para maaş alıyorsun bir zahmet açıkla sen 300 400 bin alırken enflasyon yükselmiyorda emekli ve asgari ücret yükselincemi oluyor. yok para basacakmış da falan filan zaten para basıyorsunuz piyasada eski 200 bin hiç görmedim zaten 200 bin de oyuncak oldu yuh size.. 8 0 Yanıtla
  • Erkan Toprakhisar:
    iyi güzel konuşuyorsunuz eyvallah lakin halk ile bağı koparmak halkın nasıl yaşadığını bilmemektir. Bu her zaman kaybettirir. 6 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    kendi maaini nail yaptığını da anlatasa 6 0 Yanıtla
  • Mehmet Doğan:
    yıllarca yaptığınız iş sonuç ortada .devam edin 3 0 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Pekala sıze para var emeklıye yok u bıraz tasarruf burazda ölü yatırımlar azalza para basmaya gerek kalmaz 2 0 Yanıtla
  • osman şahin:
    YÜZBİN DEĞİL ASGARİ ÜCRET SEVYESİNE GETİRİN ÇOK BOŞSUNUZ VE BOŞ KONUŞUYORSUNUZ 1 0 Yanıtla
  • tolga soyadsız:
    Aman allahım 5 bin liraya kira mı kaldı ???? 1 0 Yanıtla
  • aragorn:
    bakan bey işte bunun önüne geçin rakamların önüne geçin ev kiraları ev fiyatları gıda vs hem bunları konuşuyorsun hemde hala boş yapıyorusn 0 0 Yanıtla
  • Rena Tekstil:
    Bakın sayın bakan serbest piyasa kavramını kimse yenemez siz yada hangi parti gelirse gelsin kısaca sen 100 binde yapsan serbest piyasa ona göre fiyatı basar üstüne sonuç 101 bin tel gider bu parti işi değil bu serbest piyasanın aç gözlülüğü bugün 1 milyon doları olan zengin 1 dolar eksilsin o gece uyuyamaz durum bu 0 0 Yanıtla
  • Halis demir:
    bu caapelileri doyurmak mümkün deyil aç kaldıklarında anlarlar 0 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    halkın partisi diye başladınız halktan haberi olmayan parti olarak bu seçim defoluyorsunuz 0 0 Yanıtla
  • Necdet null:
    size itibardan tasarruf olmaz garibanlara gelince şükredin sabredin hakkımız Haram olsun 0 0 Yanıtla
  • Seref Demirci:
    Lan kamil 5000 tl ye kira mı kaldı 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Nihat Zeybekçi: Merkez Bankası elimizde, emekli maaşını 100 bin TL yapabiliriz ama... - Son Dakika
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