Nijer Cumhurbaşkanı ROKETSAN'ı ziyaret etti

Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) liderliğinde yürütülen uluslararası savunma sanayisi işbirliği faaliyetleri kapsamında Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ve beraberindeki heyet, ROKETSAN tesislerini ziyaret etti.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, Abdurrahman Tchiani ve beraberindeki heyet Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi şirketlerinden ROKETSAN'ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyarette, Türk savunma sanayisinin milli ve özgün kabiliyetleri, yüksek teknolojiye dayalı üretim altyapısı, mühendislik yetkinlikleri ve geleceğe yönelik vizyonu Nijer heyetiyle kapsamlı biçimde paylaşıldı.

Program kapsamında, Türkiye'nin savunma sanayisi ekosisteminde ulaştığı seviye, yerli ve milli sistem geliştirme yaklaşımı ile ROKETSAN'ın farklı harekat ihtiyaçlarına yönelik sunduğu ileri teknoloji çözüm kabiliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu stratejik vizyon doğrultusunda, Türk savunma sanayisinin yalnızca Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayan değil, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerin güvenlik mimarisine katkı sunan güçlü bir ekosistem haline geldiği vurgulandı.

Türkiye-Nijer savunma sanayisi işbirliği ele alındı

Ziyarette, Türkiye ile dost ve kardeş ülke Nijer arasında savunma sanayisi alanında halihazırda sürdürülen işbirliklerinin daha ileri seviyelere taşınmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Bu kapsamda atılacak adımların, Nijer'in güvenlik ihtiyaçlarını daha güçlü imkanlarla karşılamasına katkı sağlamasının yanı sıra bölgesel istikrarın desteklenmesi ve iki ülke arasındaki kalıcı ortaklığın derinleştirilmesi bakımından önem taşıdığı değerlendirildi.

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda geliştirdiği savunma sanayisi kabiliyetlerinin, dost ülkelerin güvenlik ihtiyaçlarına etkin ve sürdürülebilir çözümler sunmaya devam edeceği belirtildi.