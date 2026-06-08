Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen "1. Nükleer Tıp Teknikerleri Sempozyumu" ile alanında uzman akademisyen ve sağlık profesyonelleri bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Türkiye Nükleer Tıp Teknikerleri Derneği ve Marmara Nükleer Tıp (MNT) işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin farklı merkezlerinden nükleer tıp alanında görev yapan tekniker, uzman hekim ve akademisyenler katıldı.

Mesleki gelişime katkı sağlayacak güncel konuların masaya yatırıldığı etkinlikte, açılış konuşmalarını Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Mustafa Yaman, Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert, Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Burçak Yılmaz ve Uzm. Dr. Cengiz Taşçı gerçekleştirdi.

Sempozyumun ilk oturumunda nükleer tıp teknikerlerinin görev tanımları, mesleki sorumlulukları ve radyasyon güvenliği konuları ele alındı. Oturumlarda ayrıca nükleer tıp görüntülemelerinde karşılaşılan görüntü artefaktları ve hata kaynakları değerlendirilerek, katılımcılara sorunların önlenmesine yönelik bilgi aktarıldı.

Kalite kontrol ve yeni teknolojiler masaya yatırıldı

Sempozyumun ikinci oturumunda da Spect ve Pet sistemlerinde uygulanan kalite kontrol testleri interaktif olarak değerlendirildi. Katılımcılar, kalite standartlarının korunması ve görüntüleme süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik bilgiler edinme fırsatı buldu.

Oturumlarda ayrıca nükleer tıp görüntülemede kullanılan yeni teknoloji ve alandaki güncel gelişmeler de ele alındı.

Sonraki oturumlarda da "PET/BT" çekimlerinde karşılaşılan manipülasyonlar, "IV-oral kontrastlı" çekim teknikleri, görüntü kontrol süreçleri ve olası yan etkiler hakkında kapsamlı sunumlar yapıldı.

Nükleer tıp uygulamalarında kaliteyi artırmaya yönelik iyi radyofarmasi uygulamaları, teknesyum kitlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar ve kalite kontrol süreçleri de katılımcılarla paylaşıldı.

Sempozyumun son bölümünde hasta güvenliği ve doğru anamnez almanın önemine vurgu yapılırken, soğuk kitlerin depolanması ve kayıt altına alınmasına ilişkin güncel yaklaşımlar da değerlendirildi.

Gün boyunca devam eden programın ardından katılımcılara yönelik bilgi değerlendirme sınavı gerçekleştirildi. Sınavda başarılı olan katılımcılar ödüllendirilirken, sempozyum sertifika ve ödül töreniyle sona erdi.