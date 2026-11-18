NEW California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 103 artışla 115,8 milyar dolara ulaşarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Nvidia, 2027 mali yılının üçüncü çeyreği olarak kabul ettiği 25 Ekim'de sona eren üç aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir yıllık yüzde 103 artarak 115,8 milyar dolara yükseldi.

Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 20 artıran Nvidia, geçen mali yılın aynı döneminde 57 milyar dolar gelir elde etmişti.

Nvidia'nın geliri bu dönemde 108,85 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Şirket, mali yılın üçüncü çeyreğinde veri merkezleri gelirinin yıllık yüzde 110 artarak 107,6 milyar dolara çıktığını bildirdi.

Nvidia, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 130 milyar dolar olarak açıkladı. Şirket, bu tahmininde Çin'den elde edilecek veri merkezi bilişim gelirine dair herhangi bir beklentiye yer vermediğini vurguladı.

Şirketin karı 2 katına çıktı

Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 105 artarak 65,3 milyar dolara yükseldi.

Şirketin net karı geçen mali yılın aynı döneminde 31,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Nvidia'nın hisse başına karı da bu dönemde 1,3 dolardan 2,7 dolara çıktı.

Şirketin bilanço açıklamasında, mali yılın üçüncü çeyreğinin sonu itibarıyla hisse geri alım yetkisi kapsamında yaklaşık 227,3 milyar dolarlık bir bütçe bulunduğu aktarıldı.

Nvidia'nın bir sonraki üç aylık nakit temettü ödemesi olan hisse başına 25 senti 2 Aralık itibarıyla kayıtlı hissedarlarına 23 Aralık'ta ödeyeceği bildirildi.

"Yol haritamız planlandığı gibi ilerliyor"

Nvidia'nın geçici CEO'su ve Mali İşler Direktörü (CFO) Colette Kress, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, şirketin gerçek bir ivme yakaladığını bildirdi.

Şirketin Vera Rubin platformunun hızlı ve etkileyici bir başlangıç ??yaptığını belirten Kress, "Yol haritamız planlandığı gibi ilerliyor ve hedeflerimiz hiç olmadığı kadar büyük." ifadesini kullandı.