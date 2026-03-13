Ocakta Hizmet Üretimi Azaldı

Hizmet üretim endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 0,4, aylık bazda yüzde 0,2 azalış kaydetti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre endeks, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 azaldı.
Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,7, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,3 ve mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler yüzde 1,8 azalış gösterdi. Konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,9, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 7,5, idari ve destek hizmetleri yüzde 0,1 yükseldi.
Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,2 azaldı
Hizmet üretim endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalış kaydetti.
Alt sektörler incelendiğinde, aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,3 azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,6, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,6, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler yüzde 5,5, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,7 ve gayrimenkul hizmetleri yüzde 4,4 arttı.
