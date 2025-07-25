OECD Genel Sekreteri Cormann'ın Görev Süresi Uzatıldı

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Mathias Cormann'ın görev süresi 2031'e kadar uzatıldı.

OECD'den yapılan açıklamaya göre, OECD Konseyi Cormann'ın görev süresinin 1 Haziran 2026'dan itibaren ikinci ve son 5 yıllık dönem için yenilenmesine karar verdi.

Üyelerin oy birliğiyle alınan karar, son iki ay boyunca Meksika'nın OECD Daimi Temsilcisi Sybel Galvan Gomez'in liderliğinde yürütülen istişare sürecinin ardından verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gomez, bu kararın üye ülkelerin Cormann'ın liderliğine duydukları güveni yansıttığını belirterek, Cormann'ın ilk görev süresi boyunca OECD'nin temel misyonu kapsamında daha iyi politikalar geliştirmek için "sarsılmaz bir bağlılık" gösterdiğini ifade etti.

Cormann da OECD'nin üyelerinin kendisine gösterdikleri güvenden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "OECD, ortak değerler etrafında ülkeleri bir araya getiren, kanıta dayalı politika önerileri ve standartlar geliştirerek dünya çapında insanlara daha iyi sonuçlar ve yaşam standartları sunmaya yardımcı olan, konsensüs temelli benzersiz bir kuruluş. OECD'nin politika alanında en iyi uygulamaların geliştirilmesi ve etkili uluslararası işbirliği için bir platform olarak görevini sürdürmesine yardımcı olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.