OEDAŞ'tan 19 Milyar Liralık Yatırım

Ekonomi

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş (OEDAŞ) bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak geliştirdiği projeler için 19 milyar 416 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi.

Eskişehir, Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya ve Uşak'ta 2017 yılından itibaren elektrik dağıtım faaliyeti yürüten OEDAŞ, 49 bin 344 kilometrekarelik alana yayılan bölgede yaklaşık 3 milyon kişiye istihdam sağlıyor. OEDAŞ bölgede ayrıca bir çok sosyal faaliyette bulunuyor. 5 kentin yanı sıra teknoloji alanıyla birlikte toplamda 19 milyar 416 milyon lira yatırım yapan OEDAŞ, şebeke yaşını 26'dan 16'ya düşürdü. Türkiye'de dağıtıma sunulan enerjinin yüzde 3,3'ü, 53 bin 598 kilometre hat uzunluğu ve 30 bin 633 trafoya sahip olan OEDAŞ'ın hizmet verdiği bölgede büyük memnuiyete sahip. OEDAŞ'ın yatırımları, bölgesel kalkınmaya ve modernizasyona olan bağlılığı öne çıkıyor. OEDAŞ, gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir enerji altyapısı bırakma vizyonunun önemli bir parçası olarak yer alıyor.

OEDAŞ, arıza ve bakım faaliyetlerinde yeni teknolojilerden yararlanıyor

Son tüketiciye kaliteli, sürdürülebilir ve güvenli enerji arzının sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü teknolojik altyapıyı tesis eden OEDAŞ, bu kapsamda kullanılan Uzaktan Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) ile 5 ilde şebekenin yüzde 80'inde enerjiyi açma, kesme ve enerjiyi başka bir hatta yönlendirme için yapılan manevra operasyonlarını, Eskişehir'de kurulu kontrol merkezinden gerçekleştiriyor. Ayrıca şebeke üzerinde 35 bin noktaya tesis edilmiş olan Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) modemleri vasıtasıyla dağıtım şebekesinin tamamında meydana gelen enerji kesinti verisi, canlı olarak aynı kontrol merkezi tarafından izleniyor. OEDAŞ, abonelerin verilerinin tutulmasını ve abonelik işlemlerinin dijital ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan abone bilgi yönetim sistemi olarak, tamamı yerli olan bir yazılım sistemi kullanıyor. Dağıtım şebekesini oluşturan tüm unsurlar koordinatlı olarak dijital harita olan Coğrafi Bilgi Sistemi'ne (CBS) işleniyor. CBS, Uzaktan Kontrol ve Veri Toplama Sistemi, Otomatik Sayaç Okuma Sistemi ve Abone Bilgi Yönetim Sistemleri ile yüzde 100 entegre olarak çalışıyor. Bu sayede elektrik arızasının oluştuğu nokta, harita üzerinde noktasal olarak sistem tarafından anında tespit ediliyor. Arızanın mahiyeti de yine sistem tarafından dijital ortamda en yakındaki ekibe iletiliyor. Bu altyapı sayesinde arızaların tespit edilmesi ve giderilmesinde büyük bir zaman tasarrufu sağlanarak kullanıcıların arızadan etkilenme süresi minimize ediliyor. Arıza ve bakım faaliyetlerinde yeni teknolojilerden yararlanan OEDAŞ, arızaların tam ve kesin olarak tespit edilebilmesi için izolatörleri akustik kamera ile dağıtım panolarının tüm bağlantılarını ise termal kamera ile gözlemliyor. İletim hatlarındaki bağlantı noktaları ve havai hatlı şebekelerde arıza oluşturabilecek unsurların kontrolü için de dron kullanılıyor. OEDAŞ'ın şebeke yatırım, bakım-onarım faaliyetleri, teknolojik yatırımlar, Ar-Ge projeleri, sürdürebilirlik faaliyetleri ve tüketici memnuniyetine yönelik tüm çalışmaları, OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, OEDAŞ Dağıtım Hizmetleri Müdürü Ahmet Tahir Ergenç ve OEDAŞ Ar-Ge Grup Müdürü Ural Halaçoğlu'nun katılımıyla düzenlenen programda basına tanıtıldı.

"Tüketicilere konforlu bir alan sunmak istiyoruz"

OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, gazetecilere yaptığı açıklamada, elektrik dağıtım sektöründe bugüne kadar gerçekleştirilen yatırımlar için ciddi bütçeler ayrıldığını vurguladı.

Bütün tüketicilere güvenli ve sürdürülebilir enerji arz etmek için çalıştıklarını bildiren Celepci sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

"Tüketicilere konforlu bir alan sunmak istiyoruz. Bu çerçevede Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ olarak biz de 2017 yılında devralmış olduğumuz bu bölgede kesintisiz olarak bu hizmetimizi sürdürüyoruz."

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan ise elektrik dağıtım sektörünün Türkiye'de vatandaşların tamamına ulaşan hizmetlerden olduğunu kaydetti.

Elektrik dağıtım sektöründe verilen hizmetin kalitesini ve sürekliliğini artırmaya yönelik çalışan dağıtım şirketlerinin zaman zaman sıkıntılar yaşadığını ifade eden Erdoğan, "Buna rağmen istek ve iradelerini müthiş bir tutkuyla sürdürüyorlar. Önümüzdeki dönem içinde de sürdüreceklerdir" dedi. - ANKARA