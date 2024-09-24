OEDAŞ\'tan Yerli CBS Projesi

Ekonomi

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), 'Şimşek' adı verilen proje ile yüzde 100 yerli CBS yazılımı geliştirmek için çalışmalara başladı

Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, şebeke varlıklarının izlenmesini, yatırım ve projelerin daha verimli kullanılmasını sağlayan Coğrafi Bilgi Sistemi'ni (CBS) yüzde 100 yerli bir yazılıma dönüştürmek için çalışmalarına başladı. Proje kapsamında yabancı menşeli yazılımlara ödenen yüksek ücretlerin yurt içinde kalması, sektöre özgü geliştirmelerle verimliliğin artırılması ve yüksek güvenlikli bir yazılım geliştirilmesi planlanıyor. OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, ŞİMŞEK adı verilen bu proje ile yalnızca OEDAŞ'ın değil, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 21 elektrik dağıtım şirketinin ve bunun akabinde doğal gaz şirketlerinin de sahadaki ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik dağıtım hizmeti sağlayan OEDAŞ, yurt dışı menşeli olan Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) yazılımlarına yüzde 100 yerli bir alternatif geliştirmek üzere çalışmalarına başladı. Elektrik dağıtım sektörü içinde bir ilk olmasının yanı sıra tüm sektörler arasında da öncülerden biri olan 'Şimşek' adı verilen proje ile hizmet kalitesi artırılırken yabancı menşeli yazılımlara ödenen yüksek lisans ve bakım ücretlerinin de Türkiye'de kalması hedefleniyor.

Afetlerde daha etkin müdahale: İnternet erişimsiz çalışma özelliği

OEDAŞ'ın geliştirmeyi hedeflediği CBS yazılımı, kullanıcıların farklı veri kaynaklarında ve çeşitli formatlarda depolanan coğrafi veriyi okuyabilen, bu veriyi elektrik dağıtım sembolleri ile harita üzerinde çevrim içi ve çevrim dışı bir şekilde görüntüleyebilen ve kullanıcıların bu veriler üzerinde düzenleme yapmasına imkan tanıyan bir altyapıya sahip olacak. Yazılımın çevrim dışı çalışma özelliği sayesinde zorlu coğrafi şartlarda veya deprem gibi doğal afetler esnasında ekipler internet erişimleri olmadan da verilere erişerek gerekli müdahaleleri anında yapabilecek.

Artırılmış gerçeklik kullanılacak

Proje kapsamında ayrıca saha ekiplerinin operasyonlarını kolaylaştıracak artırılmış gerçeklik teknolojileri kullanılması da planlanıyor. Bu teknoloji ile saha ekipleri, kabloların nereden geçtiğini, sistemlerin nasıl yapılandırıldığını tablet veya mobil cihazları üzerinden anında görüntüleyebilecek.

Muzaffer Yalçın: "Yabancı menşeli ürünlere yüzde 100 yerli bir alternatif sunmayı hedefliyoruz"

ŞİMŞEK hakkında bilgi veren OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, "OEDAŞ olarak yalnızca sektörümüzde bir ilke değil, ülkemizde de öncülerden biri olacak bir proje için çalışmaya başlamanın heyecanını yaşıyoruz. ŞİMŞEK ile coğrafi bilgi sistemlerinde kullanılan yabancı menşeli ürünlere yüzde 100 yerli bir alternatif sunarak, yüksek güvenlikli, modüler ve geliştirilebilir bir çözüm üretmeyi amaçlıyoruz. Projemizin öncelikli hedefi, operasyonel süreçlerimizi daha verimli hale getirirken bu süreçlerin yüksek maliyetli yabancı yazılımlardan bağımsız olarak yürütülmesini sağlamak. Böylece abonelik süreci, kesinti yönetimi gibi konularda avantaj elde ederek tüketici memnuniyetini de artıracağız." dedi.

Yalçın, Teosoft iş birliği ile geliştirdikleri yazılımın EPDK tarafından da takip edildiğini, projenin başarıyla sonuçlanması durumunda yazılımın OEDAŞ'ın yanı sıra Türkiye genelinde faaliyet gösteren 21 elektrik dağıtım şirketi ve bunun akabinde doğal gaz şirketleri tarafından da kullanılma potansiyeli olduğunu ifade etti.

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) nedir?

CBS, coğrafi verilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve analiz edilmesine imkan sağlayan bir sistemdir. Elektrik dağıtım sektöründe, altyapının yönetimi, arızaların tespiti, şebeke optimizasyonu ve yatırım planlamaları gibi kritik süreçlerde kullanılan CBS, sahadaki operasyonel faaliyetlerin yönetiminde önemli bir rol oynar. CBS, harita üzerinde elektrik hatlarının, trafoların, arıza noktalarının ve tüketici bilgileri gibi verilerin yönetilmesine imkan sağlar. Bu sistemler sayesinde dağıtım şirketleri operasyonlarını daha verimli, güvenli ve düşük maliyetlerle yönetebilir. - ESKİŞEHİR