Oğlu ile Prenses Diana'nın aşkı dünyayı sallamıştı! Mısırlı milyoner Mohamed Al Fayed, hayatını kaybetti - Son Dakika

Oğlu ile Prenses Diana'nın aşkı dünyayı sallamıştı! Mısırlı milyoner Mohamed Al Fayed, hayatını kaybetti

Oğlu ile Prenses Diana\'nın aşkı dünyayı sallamıştı! Mısırlı milyoner Mohamed Al Fayed, hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 02.09.2023 15:06

Mısırlı milyoner iş insanı Mohamed Al Fayed, oğlu Dodi'nin aşk yaşadığı Prenses Diana ile ölümünden 26 yıl sonra dün 94 yaşında hayatını kaybetti. Al Fayed'in oğlu Dodi, 31 Ağustos 1997'de Prenses Diana ile Fransa'da trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ünlü mağazası Harrods'un ve Fulham futbol kulübünün eski sahibi Mısırlı milyoner iş insanı Mohamed Al Fayed, dün 94 yaşında yaşamını yitirdi. Al Fayed'in oğlu Dodi Al Fayed, 31 Ağustos 1997'de Prenses Diana ile Fransa'da trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

"KULÜBÜMÜZ İÇİN YAPTIKLARINDAN DOLAYI ŞÜKRAN BORÇLUYUZ"

Fulham futbol kulübü dün yaptıkları açıklamada "Fulham'daki herkes, eski Sahibimiz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Mohamed Al Fayed'in ölümünü öğrendiğinde inanılmaz derecede üzüldü. Kulübümüz için yaptıklarından dolayı Mohamed'e şükran borçluyuz ve bu kasvetli zamanda düşüncelerimiz artık onun ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte" ifadelerine yer verdi.

Oğlu, Prenses Diana'yla yasak aşk yaşamıştı! Mısırlı milyoner Mohamed Al Fayed, hayatını kaybetti

FORBES'EA GÖRE SERVETİ 1.9 MİLYAR DOLAR

Prenses Diana ve oğlu Dodi'nin ölümünden sonra ikilinin ölümüne yol açan trafik kazasının İngiliz istihbarat servisi tarafından düzenlendiğini ileri süren Al Fayed'in Forbes'e göre serveti, Kasım 2022'de 1.9 milyar dolardı. İskenderiye'de 20 Ocak 1929'da dünyaya gelen Al Fayed iş hayatına Mısır'da atılmış, daha sonra Suudi Arabistanlı milyoner Adnan Kaşıkçı'nın kız kardeşi Semira Kaşıkçı ile evlenmişti. Al Fayed'in oğlu Dodi, 1981 yılında Ateş Arabaları adlı filmin yapımcısı olmuş ve film 4 Oscar ödülü kazanmıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Oğlu ile Prenses Diana'nın aşkı dünyayı sallamıştı! Mısırlı milyoner Mohamed Al Fayed, hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oğlu ile Prenses Diana'nın aşkı dünyayı sallamıştı! Mısırlı milyoner Mohamed Al Fayed, hayatını kaybetti - Son Dakika
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