ÖİB, Muş ve Antalya Taşınmazları için İhale Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ÖİB, Muş ve Antalya Taşınmazları için İhale Gerçekleştirdi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖİB, Muş ve Antalya'daki taşınmazların özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmeleri yaptı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) Muş ve Antalya'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

ÖİB'den nihai pazarlık görüşmelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Bu kapsamda, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı Muş'un Merkez ilçesi Alizurum köyündeki ilk taşınmaz için 66 milyon lira ve ikinci taşınmaz için 63 milyon 250 bin lirayla en yüksek teklifi Fiba Halı Medikal Temizlik İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. verdi.

Üçüncü taşınmaz için 65 milyon 500 bin lira ve dördüncü taşınmaz için 73 milyon 750 bin lirayla en yüksek teklifler ise MBD İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'den geldi.

Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Antalya'nın Kaş ilçesi Kalkan/Menteşe Mahallesi'ndeki iki taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifler 45 milyon 500 bin lira ve 60 milyon 500 bin lirayla Buğra Mete Karaman tarafından verildi.

Kaynak: AA

Antalya, Ekonomi, Muş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÖİB, Muş ve Antalya Taşınmazları için İhale Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alacağı için elektrik direğine çıktı 2 saatte zor indirildi Alacağı için elektrik direğine çıktı! 2 saatte zor indirildi
Mehmet Uçum’dan AİHM’in Kavala kararına sert tepki: Haddini bilsin Mehmet Uçum’dan AİHM’in Kavala kararına sert tepki: Haddini bilsin
Ehliyetsiz sürücü dehşeti 5 yaşındaki kız kurtarılamadı Ehliyetsiz sürücü dehşeti! 5 yaşındaki kız kurtarılamadı
Sakarya’da tehlikeli sızıntı: 2 kişi tedavi altına alındı Sakarya’da tehlikeli sızıntı: 2 kişi tedavi altına alındı
Şerife Gezer’i öldürmeden hemen önce söylediği söz ortaya çıktı: Beni nasıl aldatırsın Şerife Gezer’i öldürmeden hemen önce söylediği söz ortaya çıktı: Beni nasıl aldatırsın
İran: Hürmüz Boğazı’nda güney koridor kapalı İran: Hürmüz Boğazı'nda güney koridor kapalı

20:49
Fenerbahçe’nin Lyon maçı 11’inde sürpriz
Fenerbahçe'nin Lyon maçı 11'inde sürpriz
20:17
Haluk Levent’in Instagram hesabına erişim engeli getirildi
Haluk Levent'in Instagram hesabına erişim engeli getirildi
20:11
Galatasaray’dan TFF’ye sert tepki: Türk futbolu kişilere göre yönetiliyor
Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: Türk futbolu kişilere göre yönetiliyor
19:26
Sel felaketinin ortasında insanlık ayıp suların içinde değerli eşya aradılar
Sel felaketinin ortasında insanlık ayıp; suların içinde değerli eşya aradılar
18:15
Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı
Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü? Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı
17:49
CHP’de 50 isim için ihraç talebi Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 21:10:47. #7.12#
SON DAKİKA: ÖİB, Muş ve Antalya Taşınmazları için İhale Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement