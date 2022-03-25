Öncelikli reklam platformu artık "sosyal medya" - Son Dakika
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Öncelikli reklam platformu artık "sosyal medya"

25.03.2022 13:57
Öncelikli reklam platformu artık "sosyal medya"

Artline Reklam Ajansı Kurucu Başkanı Onur Durası, reklam verenlerin sosyal medya kanallarına yönelimi hakkında dikkat çekerek, 'Reklam stratejilerinde sosyal medyaya yer vererek etkin kullanan markalar, müşteriye daha hızlı ulaşabiliyor" dedi.

Artline Reklam Ajansı Kurucu Başkanı Onur Durası, reklam verenlerin sosyal medya kanallarına yönelimi hakkında dikkat çekerek, 'Reklam stratejilerinde sosyal medyaya yer vererek etkin kullanan markalar, müşteriye daha hızlı ulaşabiliyor" dedi.

Artline Reklam Ajansı Başkanı Onur Durası, sosyal medyanın pazarlama sektörünü dönüştürdüğünü ve markalara yepyeni bir reklam alanı açtığını kaydetti. Bu yeni alanın markalar açısından avantajları hakkında da bilgi veren Durası, "Reklam stratejilerinde sosyal medyaya yer vererek bu alanı etkin kullanan markalar, müşteriye daha hızlı ulaşabiliyor ve onların karar sürecini olumlu yönde etkiliyor. Sosyal medya, hem markanın tüketiciyle iletişim kurmasını kolaylaştırıyor hem de rekabet avantajı sağlıyor" dedi

"Geleneksel medyanın çoktan önüne geçmiş durumda"

Sosyal medya reklamlarına yapılan yatırımın geri dönüşünün, diğer kitle iletişim araçları üzerinden gerçekleşen yöntemlere göre çok daha etkin olduğunu dile getiren Onur Durası, "Bu sebeple günümüzde markalar ürün ve hizmetlerinin tanıtımı için sosyal medyaya yöneliyor, buradaki reklamlara daha çok önem veriyor" şeklinde konuştu. Durası, dijital medya ve sosyal medyanın, şirketlerin reklam verdiği öncelikli platformlar arasında yer aldığını belirtti.

" Türkiye'de 60 milyonun üzerinde sosyal medyanın kullanıcısı var"

Sosyal medyanın gücünü anlayabilmek için kullanıcı sayısına bakmak gerektiğini söyleyen Onur Durası, şöyle devam etti:

"Araştırmalara göre dünya nüfusunun neredeyse yarısı sosyal medyayı kullanıyor. Y kuşağının yüzde 90'dan fazlası da sosyal medyada aktif. Kullanıcılar günlük ortalama 2-3 saatlerini sosyal medyada geçiriyor. Türkiye'de aktif sosyal medya kullanıcısı sayısı ise 60 milyon civarında. Sosyal medyayı markalar için önemli kılan en önemli unsur işte bu devasa rakamlar. Markalar, sosyal medya üzerinden reklam yaparken hedef kitlelerini belirleyebiliyor, pazarlama faaliyetlerinin içeriğini buna göre şekillendiriyor. Sosyal medyanın doğasına uygun olarak dikkat çekici şekillerde tasarlanan reklamlar da markaların en büyük kozu oluyor" dedi.

"Maliyeti en düşük etkisi en büyük medya platformu."

Reklam verenleri sosyal medyaya çeken en büyük avantajlardan birinin de düşük maliyetler olduğunu belirten Onur Durası, "Sosyal medya, diğer mecralara oranla daha düşük maliyetle etkili reklamlar yapmanıza olanak sunan bir platform. Üstelik her anlamda çok geniş seçenek alternatifleri var. Bu da marka açısından geleneksel yöntemlere göre çok daha fazla avantaj demek" diye konuştu. - GAZİANTEP

Öncelikli reklam platformu artık sosyal medya

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Türkiye, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Öncelikli reklam platformu artık 'sosyal medya' - Son Dakika


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