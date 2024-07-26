Öncelikli Ürün Listesi ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Güncellendi - Son Dakika
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Ekonomi

Öncelikli Ürün Listesi ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Güncellendi

Katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip 'Öncelikli Ürün Listesi'ne kritik ham maddeler ve yenilikçi teknoloji alanları da eklendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğlerle, sektörlerin gelişimi için önemli olan ürünlerin listesi güncellendi ve programın süreçlerinin etkinliği artırıldı.

26.07.2024 11:06
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Katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip "Öncelikli Ürün Listesi"ne kritik ham maddeler ve yenilikçi teknoloji alanları da eklendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamında, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan "kimya", "eczacılık", "tıbbi ve dişçilikle ilgili araç gereçler imalatı", "bilgisayar, elektronik ve optik", "elektrikli teçhizat", "makine", "ulaşım araçları" veya bu 7 alanda sektörün gelişimi için kritik önemi olan diğer sektörlerden seçilen ürünlerin listesi güncellendi.

Kritik ham maddelere ilişkin öncelikli ürünler listesi tebliğe eklenirken, bu ürünler antimon, arsenik, boksit, barit, berilyum, bizmut, bor, kobalt, koklaşabilir taş kömürü, bakır, feldispat, kalsiyum floriti, galyum, germanyum, hafniyum, helyum, ağır ve hafif nadir toprak elementleri, lityum, magnezyum, manganez, doğal grafit, nikel-pil sınıfı, niyobyum, fosfat kaya, fosfor, platin grubu metaller, skandiyum, silikon metali, stronsiyum, tantal, titanyum metali, tungsten, vanadyum olarak belirlendi.

Yenilikçi Teknoloji Alanlarına ilişkin öncelikli ürünler ise afet teknolojileri, biyoteknoloji ve akıllı yaşam teknolojileri, döngüsel ekonomi ve iklim teknolojileri, elektronik ve makine teknolojileri, malzeme ve malzeme işleme teknolojileri ve yeni nesil bilgi ve iletişim teknolojileri başlıklarında 62 madde olarak listeye eklendi.

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, programın bütün süreçlerinin etkin ve hızlı yürütülebilmesini kolaylaştırmak amacıyla tebliğin "Tanımlar" maddesine bazı tanımlar eklendi ve bunlarla uyumlu olacak şekilde dil birliği sağlanmasına yönelik değişiklikler gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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