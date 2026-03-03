OpenAI, Pentagon'la Anlaşmaya Yeni Hükümler Ekliyor - Son Dakika
OpenAI, Pentagon'la Anlaşmaya Yeni Hükümler Ekliyor

03.03.2026 23:30
Sam Altman, Pentagon ile yapılan anlaşmaya yurt içi gözetim amaçlı AI kullanımını yasaklayan eklemeler yapılacağını açıkladı.

NEW OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile yapılan anlaşmaya, yurt içi gözetim amacıyla yapay zeka sisteminin kasıtlı olarak kullanılmayacağını açıkça belirten yeni hükümler ekleneceğini bildirdi.

Altman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şirket ilkelerini daha net hale getirmek amacıyla Pentagon ile aralarındaki sözleşmeye bazı eklemeler yapmak üzere çalıştıklarını bildirdi.

Mevcut hükümlere ek olarak anlaşmanın yeni ifadeleri içerecek şekilde değiştirileceğini kaydeden Altman, yapay zeka sistemlerinin ABD'de yurt içi gözetim amacıyla kasıtlı olarak kullanılmayacağını ifade etti.

Altman, bu sınırlamanın ticari olarak elde edilen kişisel verilerin kullanımını da kapsadığını vurguladı.

Pentagon'un OpenAI hizmetlerinin Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) gibi istihbarat kurumları tarafından kullanılmayacağını teyit ettiğini aktaran Altman, bu kurumlara verilecek herhangi bir hizmetin sözleşmede ayrıca bir değişiklik gerektireceğini bildirdi.

Altman, teknolojinin henüz hazır olmadığı ve güvenlik maliyetlerinin tam olarak anlaşılmadığı birçok alan bulunduğuna işaret ederek, bu konuları Pentagon ile birlikte yavaş ve temkinli bir şekilde ele alacaklarını söyledi.

Anlaşmayı duyurmakta acele ederek hata yaptığını düşündüğünü belirten Altman, "Konular son derece karmaşık ve net bir iletişim gerektiriyor. Gerçekten gerilimi azaltmaya ve çok daha kötü bir sonucu önlemeye çalışıyorduk, ancak bunun fırsatçı ve özensiz olarak algılandığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Altman, Pentagon'un Anthropic'e de OpenAI'ın kabul ettiği şartları sunmasını umduğunu belirtti.

OpenAI, anlaşma nedeniyle tepki çekmişti

OpenAI, geçen hafta yapay zeka modellerinin bakanlığın ağına entegre edilmesine yönelik Pentagon ile anlaşmaya varmıştı.

Şirketin, Anthropic'in reddettiği bir anlaşmayı hızlıca kabul etmesi, "silahlanma" ve "gözetim" risklerini artıracağı yönündeki endişeler ile bir rakibine karşı "fırsatçı" davrandığı izlenimi nedeniyle tepki çekmişti.

Başta ABD'de olmak üzere, Pentagon anlaşmasına tepki gösteren çok sayıda kullanıcı, OpenAI'ın yapay zeka modeli ChatGPT'yi boykot etme çağrısında bulunmuştu.

Şirketi boykot eden kullanıcılar Anthropic'in yapay zeka modeli Claude'a geçiş yapmaya başlamıştı.

Kaynak: AA

