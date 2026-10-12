Ordu\'da Akkuş şeker fasulyesi hasat şenliğinde üretim 2 bin 200 tona ulaştı

Ordu'da coğrafi işaretli Akkuş şeker fasulyesinin üretimi, verilen destekler ve uygulanan projelerle 2012 yılında 25 ton iken, 2026 yılında yaklaşık 2 bin 200 tona ulaştı.

Akkuş ilçesi Yolbaşı Mahallesi Merkez mevkisinde, Akkuş Şeker Fasulyesi Hasat Şenliği programı düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akkuş Ziraat Odası iş birliğinde gerçekleştirilen programda, fasulye üretimindeki gelişim ve üreticilere sağlanan destekler ele alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, programda yaptığı konuşmada 2012 yılında 200 dekar alanda 25 ton olan üretimin, 2026 yılında yaklaşık 11 bin 700 dekar alanda 2 bin 200 tona ulaştığını söyledi. Ay, 2026 yılında 29 üreticiye 65 dekar alan için 390 kilogram tohum dağıtıldığını, son 3 yılda ise 292 üreticiye bin 105 dekar alan için toplam 6 bin 640 kilogram tohum desteği sağlandığını belirtti.

"Sulama tesisi projesi hazır"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Akkuş'ta sulama tesisi projesinin hazır olduğunu belirterek, fasulye üretiminin sürdürülebilirliği için sulamanın önemine dikkat çekti. Güler, "Bu fasulyenin suya ihtiyacı var. Her zaman bu seneki gibi yağmur yağmayabilir. Dolayısıyla bizler tedbirimizi alacağız ve bu çalışmayı, projeyi sayın kaymakamımla yürüteceğiz. Hem göletle hem sulama tesisiyle inşallah bereketli toprakları şenlendireceğiz" dedi.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin ise Akkuş'ta organik sırık fındık ve şeker fasulyesi üretimine farklı aşamalarda destek verdiklerini belirterek, üretimin temelinde çiftçilerin emeğinin bulunduğunu söyledi. Gültekin, üretim sürecinin her aşamasında emek veren çiftçilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Michelin yıldızlı şef Sinem Özler'e plaketi Vali Muammer Erol, şef Tolga Bozok'a ise Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler tarafından verildi. Programın gerçekleştirildiği bahçenin sahibi ve Akkuş şeker fasulyesi üreticisi Süleyman Doğan'a plaketini Akkuş Kaymakamı Kerem Yüce takdim etti.

Duanın ardından Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve protokol üyeleri, bahçede Akkuş şeker fasulyesinin temsili hasadını gerçekleştirdi.

Programa Akkuş Kaymakamı Kerem Yüce, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Levent Bayram, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya ve üreticiler de katıldı.