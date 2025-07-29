Ordu'da Fındık Rekoltesi %67 Düşüş Gösterdi

ORDU'da geçen yıla göre fındık rekoltesinde kayıplar olduğunu belirten Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, "İlimizde geçen yıl fındık rekoltesi 202 bin tondu, şu an 64 bin ton. Fındıkta erken hasat yapılması randıman ve kaliteyi düşürüyor" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, yaklaşan fındık hasadı sezonu öncesi rekolte, zirai don, kahverengi kokarca zararlısı ve erken hasatla ilgili açıklama yapıp, üreticilere uyarılarda bulundu. Perşembe ilçesindeki fındık bahçesinde inceleme yapan Soydan, Ordu'daki fındık rekoltesinde ciddi düşüş olduğunu vurgulayarak, "İlimizde 10-12 Nisan'da yaşadığımız zirai dondan dolayı şu an geçen yıla kıyasla fındıkta 3'te 2 oranında rekolte kaybı var. Yetkili komisyon tarafından yapılan tespitlerde geçen sene Ordu'da fındık rekoltesi 202 bin tonken şu an 64 bin ton olarak belirlendi diye konuştu.

Fındık toplama tarihleriyle ilgili açıklama yapan Soydan, "İlimiz için fındık toplama tarihleri açıklandı. Sahil kesimleri için 4 Ağustos, orta kesim 11 Ağustos ve yüksek kesimler için 18 Ağustos olarak belirlendi. Üreticilerimizden bu tarihlere uymalarını rica ediyoruz. Bu tarihler fındığın kalitesi ve randımanı açısından önemli. Üreticilerimiz acele etmesin ve erken hasat yapmasınlar. Çünkü fındık randımanını en iyi şekilde yakalamamız lazım. Bu da bize ekonomik bir ek katkı yapacaktır" ifadelerini kullandı.

'KAHVERENGİ KOKARCA POPÜLASYONU SEYRELDİ AMA MÜCADELEYE DEVAM ETMELİYİZ'

Kahverengi kokarca zararlısının bölgede seyreldiğini belirten Soydan, "Geçen sene bu zamanlarda kahverengi kokarca popülasyonu fazlaydı. Neredeyse elimize yüzümüze çarpacak kadar çok kahverengi kokarca vardı. Hatta evlerimize kadar girip, çamaşırlarımızın içinden dahi çıkıyordu. Şu an ise bölgemizde çok seyrek kahverengi kokarca var. Bu da yapılan mücadelelerin olumlu sonuçlarını almaya başladığımızı gösteriyor. Kışlak mücadelelerine devam ederek, tedbiri yine de elden bırakmamalıyız" dedi.Öte yandan, Altınordu ilçesi Yemişli Mahallesi'nde fındık üreticiliği yapan Sezgin Güzelordu, fındık bahçesindeki bir çotanağın içinden çıkan kahverengi kokarca larvalarını kayda aldı. Bir çotanakta onlarca kahverengi kokarca larvası sayan Güzelordu, zararlının boyutuna dikkat çekerek ilaçlı mücadelenin önemini vurguladı.