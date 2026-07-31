Örümcek Adam McDonald\'s\'ta

McDonald's Türkiye, sinema dünyasının kahramanlarından Örümcek Adam'ı yeni filmi "Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün" için hazırladığı kampanyayla restoranlarına taşıyor. Çocuklara Happy Meal oyuncakları, yetişkinler ise koleksiyon figürleri sunuluyor.

McDonald's Türkiye, sinema dünyasının efsane kahramanlarından Örümcek Adam'ı yeni filmi "Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün" ile restoranlarına taşıyor. Filmin ana sponsorları arasında yer alan McDonald's Türkiye, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan Örümcek Adam hayranını buluşturan kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya kapsamında Happy Meal'lar 10 farklı Örümcek Adam oyuncağıyla çocukları beklerken, Big Mac, McChicken ve 6'lı Chicken McNuggets seçeneklerinden oluşan yetişkin menüleri ise dört farklı koleksiyon figürüyle sunuluyor. Restoranlardan dijital kanallara, açık hava uygulamalarından gala deneyimine kadar uzanan kampanya, McDonald's misafirlerini Örümcek Adam'ın kahramanlık evrenine davet ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, McDonald's Türkiye, 31 Temmuz'da vizyona giren 'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün' için hazırladığı kampanyanın lansmanını Kanyon AVM'de düzenlenen gala gecesiyle gerçekleştirdi. Davetliler, deneyim alanları ve filme özel uygulamalarla Marvel evreninin en sevilen kahramanlarından Örümcek Adam'ın dünyasını yakından deneyimleme fırsatı buldu. Örümcek Adam heyecanı yalnızca menülerle sınırlı kalmıyor. Kampanya kapsamında McDonald's Türkiye restoranları, "Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün" filminden ilham alan özel görsel uygulamalarla baştan sona yeniden tasarlandı. Misafirler, Wi-Fi adı düzenlemeleri, cam posterleri, kiosk ekranları, pencere süslemeleri ve restoran içi yönlendirmelerle sipariş anından yemek deneyiminin sonuna kadar kendilerini kahramanlık atmosferinin içinde hissediyor. Kampanya, İstanbul'daki restoranların yanı sıra açık hava mecralarında da Örümcek Adam temalı görsellerle hayata geçirilerek şehrin farklı noktalarında misafirlerle buluşuyor.

"Efsane kahramanı her yaştan misafirimizle buluşturuyoruz"

McDonald's Türkiye CMO'su Özdeş Dönen Artak, kampanyaya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Şirket olarak, sinema dünyasının unutulmaz kahramanlarını misafirlerimizin günlük hayatındaki keyifli anlarla buluşturmayı önemsiyoruz. Örümcek Adam, yıllardır cesareti, iyiliği ve sorumluluk duygusuyla milyonlarca insanın hayranlıkla takip ettiği efsane bir kahraman. Çocukların oyun dünyasında, yetişkinlerin sinema hafızasında ve koleksiyonerlerin arşivlerinde çok özel bir yere sahip olan bu ikonik karakteri, restoranlarımızda da yaşatmak istedik. Happy Meal oyuncaklarımızla çocukların hayal gücüne eşlik ederken, yetişkin menülerimizdeki koleksiyon figürleriyle de kahramanlık heyecanını her yaştan misafirimizle paylaşıyoruz. Restoranlarımızdan dijital kanallarımıza kadar uzanan bu özel kampanyayla tüm Örümcek Adam hayranlarını McDonald's Türkiye'de buluşmaya davet ediyoruz."