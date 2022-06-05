OSBÜK Başkanı Kütükcü, OSB'lerin Türkiye'nin üreten gücü haline geldiğini bildirdi - Son Dakika
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OSBÜK Başkanı Kütükcü, OSB'lerin Türkiye'nin üreten gücü haline geldiğini bildirdi

05.06.2022 11:00
OSBÜK Başkanı Kütükcü, OSB'lerin Türkiye'nin üreten gücü haline geldiğini bildirdi

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin Türkiye'nin üreten gücü haline geldiğini belirterek, İstanbul Sanayi Odasınca (İSO) açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) arasında organize sanayi bölgelerinde üretim yapan...

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin Türkiye'nin üreten gücü haline geldiğini belirterek, İstanbul Sanayi Odasınca (İSO) açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) arasında organize sanayi bölgelerinde üretim yapan 286 firmanın yer aldığını bildirdi.

Kütükcü, yaptığı yazılı açıklamada, organize sanayi bölgelerinin Türkiye'nin üreten gücü haline geldiğini vurguladı.

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında organize sanayi bölgelerinde üretim yapan 286 firmanın yer aldığını ifade eden Kütükcü, İSO 500'ün 2 trilyon lirayı aşan üretimden satış rakamlarının, 1 trilyon 16 milyar 884 milyon lirasını organize sanayi bölgelerindeki firmaların gerçekleştirdiğini aktardı.

Söz konusu firmaların ihracatta da önemli bir ağırlığa sahip olduğuna işaret eden Kütükcü, şunları kaydetti:

"OSB'lerimizdeki 286 dev sanayi kuruluşumuz, 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nun 2021 yılındaki toplam ihracatının yüzde 38,39'unu gerçekleştirdi. Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı araştırmada, hem üretimden satışlarda hem de ihracatta organize sanayi bölgelerimizin önemli bir yeri olduğunu gururla görüyoruz. Araştırmada yer alarak OSB camiamızı temsil eden, ülkemizin sanayi üretimine, istihdamına ve ihracatına katkıda bulunan tüm firmalarımızı ve çalışanlarını yürekten kutluyorum."

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Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OSBÜK Başkanı Kütükcü, OSB'lerin Türkiye'nin üreten gücü haline geldiğini bildirdi - Son Dakika

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