Otokar, 1 milyar 472 milyon 80 bin 360 dolarlık ihracat sözleşmesini KAP'a bildirdi - Son Dakika
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Otokar, 1 milyar 472 milyon 80 bin 360 dolarlık ihracat sözleşmesini KAP'a bildirdi

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Otokar, tekerlekli zırhlı araç tedariki ve lojistik destek hizmetlerini kapsayan 1 milyar 472 milyon 80 bin 360 dolar bedelli ihracat sözleşmesi imzaladığını KAP'a bildirdi. Teslimatların 2027'den itibaren 3 yılda tamamlanması, sözleşmenin 7 yıl yürürlükte kalması planlanıyor.

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ, çeşitli tiplerde tekerlekli zırhlı araçların tedariki ile bu araçların entegre lojistik destek hizmetlerini kapsayan 1 milyar 472 milyon 80 bin 360 dolar bedelli ihracat sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ, askeri araç tedarikine yönelik yeni ihracat sözleşmesi imzalanmasına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

Açıklamada, şirketin, çeşitli tiplerde tekerlekli zırhlı araçların tedariki ile bu araçların entegre lojistik destek hizmetlerini kapsayan 1 milyar 472 milyon 80 bin 360 dolar bedelli ihracat sözleşmesi imzaladığı belirtildi.

Sözleşmenin gerekli resmi makam onaylarının alınması sonrası teminat mektubu işlemlerinin tamamlanması ve avans ödemesinin yapılmasını takiben yürürlüğe gireceği ifade edilen açıklamada, şirketin sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin ve tahsil edeceği avansın teminatı olarak toplam tutarı 441 milyon 624 bin 108 dolar olan teminat mektuplarının müşteriye temin edileceği bilgisi verildi.

Açıklamada, ilgili araç teslimatlarının 2027 yılından itibaren başlayarak partiler halinde 3 yıl içinde tamamlanmasının planlandığı, sözleşmenin ise 7 yıl boyunca yürürlükte kalacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
İhracatEkonomiOtokarFinansSon Dakika

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