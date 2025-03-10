Otokoç'ta Yeni Pazarlama Lideri Esra Başer

Otokoç Otomotiv'de pazarlama liderliği görevine, uzun yıllardır Koç Topluluğu'nda önemli görevler üstlenen Esra Başer atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Otokoç Otomotiv'de üst düzey bir atama gerçekleşti.

Otokoç Otomotiv Pazarlama Liderliği pozisyonuna, son olarak şirketin müşteri deneyimi ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) lideri olarak görev yapan Esra Başer getirildi.

Kariyeri boyunca birçok farklı iş disiplinleri deneyimleyen Başer, Otokoç Otomotiv'deki yeni görevinde, şirketin marka değerini yükseltmeyi ve müşteri odaklı stratejilerin hayata geçirilmesine yönelik yenilikçi adımlar atmayı hedefliyor.

Şirketin pazarlama stratejilerine yön verecek Başer'in sorumlu olduğu alanlar arasında, müşteri deneyimi, müşteri analitiği, ticari pazarlama, marka pazarlama, kurumsal iletişim ve bu başlıklarla ilgili tüm pazarlama ve iletişim süreçleri yer alıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği mezunu Başer, iş yaşamı boyunca Koç Topluluğu'nda yönetim danışmanlığı, proje yönetimi, stratejik planlama, iş geliştirme, teklif yönetimi, satış, pazarlama, marka ve kurumsal iletişim alanlarında önemli roller üstlendi.