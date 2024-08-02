Otomobil Satışları Yüzde 3,4 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Otomobil Satışları Yüzde 3,4 Arttı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), ocak-temmuz döneminde otomobil satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 arttığını açıkladı. Bu dönemde otomobil satışları 563 bin 351 adet olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç satışları yüzde 11,1 azalışla 135 bin 667 adet oldu. Temmuz ayında ise otomobil ve hafif ticari araç satışları yıllık bazda yüzde 17,5 azalarak 94 bin 37 adet olarak kaydedildi.

02.08.2024 12:03
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), otomobil satış sayısının bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artışla 563 bin 351 olduğunu belirtti.

ODMD'den yapılan açıklamaya göre, 2024 Ocak-Temmuz döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarında yıllık bazda yüzde 0,1 artışla 672 bin 18 satış gerçekleşti.

Otomobil satışları bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,4 artarak 563 bin 351 adet oldu, hafif ticari araç satışları ise yüzde 11,1 azalışla 135 bin 667 adet olarak hesaplandı.

Temmuz ayında ise otomobil ve hafif ticari araç satış sayısı yıllık bazda yüzde 17,5 azalarak 94 bin 37 olarak kayıtlara geçti.

Temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre otomobil satışları yüzde 16,4 azalarak 73 bin 396 adede, hafif ticari araç satışları ise yüzde 22,2 gerileyerek 20 bin 641 adede düştü.

10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlarına kıyasla otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 43,2 arttı. Artış oranı otomobilde yüzde 43,8, hafif ticari araçta yüzde 41,1 oldu.

C segmenti otomobiller 298 bin 779 satış ve yüzde 55,7 payla ilk sırada

Açıklamaya göre, ocak-temmuz döneminde pazarın yüzde 87,3'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmenti araçlar oluşturdu. C segmenti otomobillerin pazar payı 298 bin 779 satışla yüzde 55,7, B segmenti otomobillerin payı ise 166 bin 928 satışla yüzde 31,1 olarak kayıtlara geçti.

Satışlar araç gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen gövde tipi 296 bin 786 satış ve yüzde 55,3 payla SUV otomobiller oldu. Bu araçları, yüzde 26,3 pay ve 141 bin 195 adet satışla sedan, yüzde 17,2 pay ve 92 bin 253 satışla H/B otomobiller takip etti.

Pazarda, benzinli otomobil satışları 349 bin 583 satışla yüzde 65,2, hibrit otomobiller 79 bin 525 satışla yüzde 14,8, dizel otomobiller 58 bin 334 satışla yüzde 10,9, elektrikli otomobiller 45 bin 342 satışla yüzde 8,5 ve otogazlı otomobiller 3 bin 567 satışla yüzde 0,7 paya sahip oldu.

Elektrikli otomobil pazarına elektrik motor gücüne göre bakıldığında, 160 kilovatın altındaki elektrikli otomobillerin satışı yüzde 186 arttı (pazar payı yüzde 7,1) 160 kilovatın üzerindeki elektrikli otomobillerin satışı da yüzde 10,5 artış (pazar payı yüzde 1,3) gösterdi.

1600cc altındaki otomobillerin satışı yüzde 7,6, 1600-2000cc aralığındaki otomobillerin satışı yüzde 0,4, 2000cc üstü otomobillerin satışları yüzde 4,5 azaldı.

Otomatik şanzımanlı otomobillerin pazar payı 485 bin 96 araçla yüzde 90,4, manuel şanzımanlı otomobillerin pazar payı ise 51 bin 255 araçla yüzde 9,6 olarak hesaplandı.

Van gövde tipi (yüzde 72,1 pay) 97 bin 763 satışla en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi (yüzde 15,1 pay) 20 bin 450 satışla ikinci sırada yer aldı.

Kaynak: AA

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