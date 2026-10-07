Otomotiv endüstrisi eylülde 3 milyar 940 milyon dolarlık ihracatla zirvede kaldı - Son Dakika
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Otomotiv endüstrisi eylülde 3 milyar 940 milyon dolarlık ihracatla zirvede kaldı

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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğine göre otomotiv endüstrisinin eylül ihracatı 3 milyar 940 milyon dolar oldu. Sektör Türkiye ihracatındaki liderliğini sürdürüp dış satımdan yüzde 15,2 pay alırken 9 aylık ihracat 31 milyar 145 milyon dolara ulaştı.

Türkiye otomotiv endüstrisi, geçen ay 3 milyar 940 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının lider sektörü otomotiv endüstrisinin eylül ayı dış satımı 3 milyar 940 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ülke ihracatında birinci sıradaki yerini koruyan sektörün toplam dış satımdan aldığı pay yüzde 15,2 oldu. Otomotiv endüstrisinin 9 aylık ihracatı ise 31 milyar 145 milyon dolara ulaştı.

Ürün grupları bazında bakıldığında, "tedarik endüstrisi"nin eylül ihracatı 1 milyar 460 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde yapılan 12 milyar 135 milyon dolarlık ihracatla tedarik endüstrisi toplam otomotiv dış satımından yüzde 39 pay aldı.

Eylülde "binek otomobiller" ihracatı 1 milyar 98 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı 800 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı 251 milyon dolar, "çekiciler" ihracatı ise 292 milyon dolar oldu.

OİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin eylül ihracatı ise 39 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay Almanya 629 milyon dolarlık ihracatla otomotiv endüstrisinin en büyük pazarı olmayı sürdürdü. Fransa 506 milyon dolarlık ihracatla ikinci, Birleşik Krallık ise 453 milyon dolarla üçüncü büyük pazar oldu.

Eylülde Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 73,4 pay ve 2 milyar 890 milyon dolarla ülke grubu bazında ihracatta ilk sıradaki ağırlığını korudu.

Ocak-eylül döneminde ise AB ülkeleri yüzde 73,7 pay ve 22 milyar 948 milyon dolar ihracatla en önemli pazar konumunu sürdürdü.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, otomotiv endüstrisinin eylül ayında Türkiye ihracatındaki liderliğini sürdürdüğünü belirterek, "Yılın kalan bölümünde mevcut pazarlarımızdaki gücümüzü koruyarak ihracatımızı daha ileri taşımayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
OtomobilTürkiyeİhracatEkonomiUludağEylülSon Dakika

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