Özyeğin Üniversitesi 14. Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Ekonomi

Özyeğin Üniversitesi 14. Mezuniyet Töreni

04.07.2025 14:53
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Özyeğin Üniversitesi, 14. mezuniyet töreninde 1783 mezununu kutladı, 7400'den fazla katılımcı bir araya geldi.

Özyeğin Üniversitesi, gerçekleştirdiği 14. mezuniyet töreniyle 2024-2025 akademik yılını tamamladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, mezuniyet töreni, 7 bin 400'ün üzerinde katılımcıyı bir araya getirdi. Lisans ve lisansüstü eğitimlerini tamamlayan 1783 mezun, aileleri ve öğretim üyeleriyle birlikte bu anlamlı günü gurur ve coşku içinde kutladı.

Törene katılan Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin, Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Mehmet Toner ve Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan mezunların sevincini paylaştı.

Açıklamada törendeki görüşlerine yer verilen Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin, "Sizlere güveniyorum. Çünkü ülkemizi ve dünyayı daha adil, daha refah, daha yaşanabilir bir yer haline getirecek olan sizlersiniz. Sadece başaran değil, paylaşan olun. Sadece güçlü değil, vicdanlı olun. Ama her şeyden önce, iyi bir insan olun. Çünkü bundan daha değerli, daha onurlu bir ünvan yok. Bugün iyi insan olmayı seçin ve asla bu hedeften vazgeçmeyin. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Yolunuz açık, bahtınız aydınlık olsun." ifadelerini kullandı.

Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Üyesi Prof. Dr. Mehmet Toner de hayatta üç temel ilkeye tutunmalarını dilediğini belirtti.

Hedeflerin merkezine kendilerini koymamaları gerektiğini aktaran Toner, şöyle devam etti:

"Haklı olmak ile 'doğru'yu yapmak arasındaki farkı ayırt edin. ve belki de en önemlisi. Kalbinizle karar vermeyi öğrenin. Hayatta, özellikle başarılı oldukça, vereceğiniz kararlar sadece sizi etkilemekle kalmayacak, başkalarının hayatını da etkileyecektir. Hem aklınız hem de kalbinizle yol aldığınızda, gitmek istediğiniz noktanın yanlış yol olmayacağını göreceksiniz."

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan da Özyeğin Üniversitesinin hedefinin odağına öğrencileri, öğrencilerin dönüşümünü, eğitimlerinin ve deneyimlerinin mükemmelliğini koyan "Global Etkisi Yüksek Girişimci Araştırma Üniversitesi" olmak motivasyonunun bulunduğunu kaydetti.

Gerçek başarılarının dünyanın ve ülkenin geleceğine duyarlı, sorgulayan, üreten, topluma katkı sunan ve etik değerlere sahip bireyleri yetiştirmek ve mezunlarının topluma katkısıyla ölçüleceğini vurgulayan Tan, şunları kaydetti:

"Sizin başarınız bizim başarımız olacaktır. Özyeğin Üniversitesi çatısı altında 'Benim manevi mirasım ilim ve akıldır' diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yetişen mezunlarımız olarak kaynağınız bilim, yönünüz akıl ve vicdan olsun. Diplomalarınızı almaya hak kazandığınız bu özel günde sizleri sevgiyle kucaklıyor, Özyeğin Üniversitesi ailesinin tüm mensupları adına hepinizi ve size bu yolculukta destek olan ailelerinizi ve yakınlarınızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun."

Genel törenin ardından fakültelere özel diploma törenleri düzenlendi. Törenlerde, fakülte dekanları ve fakülte birincileri konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Ekonomi, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özyeğin Üniversitesi 14. Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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