Pakistan ve Çin'den CPEC'in üçüncü taraflara açık olduğu vurgusu - Son Dakika
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Pakistan ve Çin'den CPEC'in üçüncü taraflara açık olduğu vurgusu

24.07.2022 21:19
Pakistan ve Çin'den CPEC'in üçüncü taraflara açık olduğu vurgusu

Pakistan ve Çin, üçüncü tarafların Çin-Pakistan Ekonomik Koridoruna (CPEC) katılımından memnuniyet duyacaklarını açıkladı.

Pakistan ve Çin, üçüncü tarafların Çin-Pakistan Ekonomik Koridoruna (CPEC) katılımından memnuniyet duyacaklarını açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Uluslararası İşbirliği ve Koordinasyon üzerine CPEC Ortak Çalışma Grubu kapsamında Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Sohail Mahmud ile Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Vu Cianghao, görüntülü olarak görüştü.

Mahmud ile Vu'nun görüşmesinde devam eden CPEC projeleri ve CPEC'in ortaklaşa mutabık kalınan öncelik alanlarına genişlemesi ele alındı.

Mahmud, CPEC projelerinin zamanında tamamlanmasının önemine işaret ederken, her iki taraf açık ve kapsayıcı bir platform olarak ilgili üçüncü tarafların CPEC'in karşılıklı yarar sağlayan iş birliği yollarından yararlanmalarını memnuniyetle karşılayacaklarını vurguladı.

Mahmud, Çin'in Afganistan Özel Temsilcisi Yue Şiaoyong ile 18 Temmuz'da İslamabad'da yaptığı görüşmede, Çin-Pakistan Ekonomik Koridorunun ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için Afganistan'a uzatılması konusunda görüş alışverişinde bulunmuştu.

CPEC projesi

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni, Pakistan'ı kuzeydoğu-güneybatı yönünde katederek, Gwadar ve Karaçi limanlarıyla Umman Denizi'ne bağlamayı amaçlayan "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru" projesi, Pekin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin kalbinde yer alıyor.

Proje kapsamında kara yolu projeleri, enerji santralleri, liman ve serbest bölge inşaatları yürütülüyor. Projelerin Pakistan'ı Çin imalat ürünlerinin dünyaya taşınması konusunda kilit bir lojistik üs haline getirmesi hedefleniyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Afganistan, Pakistan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pakistan ve Çin'den CPEC'in üçüncü taraflara açık olduğu vurgusu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan ve Çin'den CPEC'in üçüncü taraflara açık olduğu vurgusu - Son Dakika
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