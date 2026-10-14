Palamudun fiyatı 100 TL\'den 40 TL\'ye düşünce Iğdır\'da markette izdiham çıktı

Palamudun fiyatı 100 TL'den 40 TL'ye düşünce Iğdır'da markette izdiham çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da bir markette 100 TL'lik palamut 40 TL'den satışa çıkarılınca yoğunluk ve kısa süreli izdiham oluştu. İndirimi duyan vatandaşlar markete akın etti, palamut almak isteyenler arasında yarış yaşandı; bazıları balıkları yere düşürdü.
Iğdır'da bir markette adeti 40 TL'den satışa sunulan palamut izdihama neden oldu.
Iğdır'da adet fiyatı 100 TL olan palamudun 40 TL'den satışa sunulması, markette yoğunluğa ve kısa süreli izdihamlara neden oldu. İndirimli balık satışını duyan vatandaşlar markete akın etti. Palamut almak isteyen vatandaşlar arasında adeta yarış yaşandı. Yoğunlukta bazı vatandaşlar ellerine aldıkları balıkları yere düşürdü. 40 TL'den satışa sunulan palamutlar, markette hareketli anların yaşanmasına neden oldu.
Kaynak: İHA
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